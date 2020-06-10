亞馬遜攜手高盛 提供小型企業信用貸款

根據《CNBC》引述消息人士指出，電子商務龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 計畫與高盛 (GS-US) 合作，共同推出小型企業信用貸款。使用亞馬遜線上購物平台的小型賣家，將會收到高盛旗下線上金融平台 Marcus 的邀請，並可申請額度上限為 1 百萬美元的信用貸款。

該信用額度的借款利率為 6.99% 至 20.99% 區間的固定利率，借款人可隨時動用及償還，操作模式類似一般的信用卡。此外，若在賣家同意的情況下，高盛可共享賣家的營收數據、及使用亞馬遜平台的年資等資訊，並藉由相關資訊評估貸款的核准額度。

透過亞馬遜平台銷售的商家當中，有超過半數為獨立的賣家，在過去，亞馬遜運用賣家在平台的交易資訊及銷售數據，向小型賣家推出信用貸款計畫，根據該公司數據顯示，2019 年針對 1.4 萬間的美國賣家，提供了總計超過 10 億美元的貸款。

本次與高盛的合作，為亞馬遜首次讓金融機構直接承作此貸款業務。此舉亦顯示亞馬遜與高盛之間密切合作的關係，在 2017 年亞馬遜以 137 億美元併購生鮮超市 Whole Foods 時，便是由高盛擔任顧問及提供融資。

為了促進消費金融以外業務的成長，高盛於近年來致力擴大合作夥伴，並為各大企業提供服務，除了與亞馬遜合作之外，高盛亦在去年成為蘋果信用卡 Apple Card 的發卡銀行。

於台北時間週三 (10 日) 晚上 10 時許，亞馬遜股價上漲 1.99%，報每股 2651.49 美元。