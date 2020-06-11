LG Display致力研發「可伸縮式顯示器」 預期2024年推出

外電報導，南韓顯示器面板製造商 LG Display 在週四 (11 日) 表示，在被提名負責領導國家高科技研發項目後，該公司目標在 2024 年之前開發出可伸縮式顯示器 (stretchable display)。

據悉，LG Display 將與 20 多家公司、機構和大學合作，開發出伸縮率可達到 20% 的顯示器面板產品。

至今為止，可彎曲、可折疊和可捲曲式的顯示器都已經商業化，但是只能在特定部位或特定方向進行變形，使用領域有限。LG Display 表示，可伸縮式顯示器像是可彎曲面板顯示技術的最高水平，如同橡皮筋一樣具有彈性，能夠避免畫面歪曲，實現真正自由形態，同時不會造成圖像失真。

如果該產品成為順利推出，將具有無窮的市場潛力並能運用在龐大應用領域。舉例來說，能夠像紙一樣自由折疊的智慧型設備、不受形體限制也能夠進行感測的可穿戴式設備，或是克服曲面設計限制的車載和航空顯示螢幕等。同時，也被視為最適合物聯網、5G 及自駕車時代的顯示器。

「可伸縮示顯示器研發」國家項目，是由南韓產業通商資源部於 2019 年開始推進，作為南韓政府所主導的大型創新研發項目，旨在開發可以推進顯示產業未來成長動力的新世代顯示核心技術。

LG Display 研究所長表示：「此次的國家項目將為高附加值新市場，研發出新形態的可伸縮式顯示器，除了展示 LG Display 的未來科技力量，同時也為南韓顯示產業持續引領全球市場奠定基礎。」