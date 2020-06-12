越南政府計劃重啟國際航班 中國、台灣皆含在內

為達成經濟增長目標，越南政府週四 (11 日) 表示，正在考慮恢復飛往部分疫情緩和國家的國際航班，中國、台灣、南韓、日本以及寮國皆在考慮範圍內。

越南政府於官方網站指出：「關於重啟國際航班事宜，政府各部門首先會根據情況選擇部分開放地點，例如廣州、台灣、首爾、東京以及寮國。」

儘管政府表示將逐步重啟國際航班，但仍未提供具體日期，航空專家則表示有望在 6 月底或 7 月初展開。

事實上，越南政府已下令主導新冠肺炎預防及控制的委員會列出海外安全地區，目標地點必須符合連續 30 天未新增病例的標準。

近兩個月來，越南境內沒有出現任何社區傳播的跡象，疫情爆發至今，其累計確診病例為 332 例，其中有 320 例已康復，疫情明顯受到控制。

《日經新聞》引述越南當地旅行社指出，他們正準備開賣 7 月 1 日河內飛往首爾，以及胡志明市飛往釜山的航班機票，且正在研究河內與胡志明市飛往香港的航班，不過，他們表示仍在等待官方批准。

(圖：AFP)

在準備重啟國際航班的同時，越南也持續和其他國家進行個別談判。

重啟國際航班對於越南來說非常重要，因其希望能夠盡快擺脫新冠病毒帶來的影響，以實現 2020 年的經濟成長目標，儘管國際貨幣基金 (MF) 預計今年越南經濟增長率為 2.7%，越南總理阮春福仍希望今年 GDP 至少能達到 5％目標。

旅遊業佔越南 GDP 比重為 9.2％，為該國經濟主要驅動力，疫情爆發至今，該國旅遊業損失已高達 70 億美元，影響 4 萬多家企業和 450 萬個工作崗位。

越南國家航空公司越南航空 (Vietnam Airlines) 也表示，希望從 7 月起恢復飛往疫情緩和地區的國際航班，執行長楊智成表示，已準備好在解除限制後立即復航，該公司計劃幾項飛往香港和台灣的回程航班，同時稱寮國、柬埔寨以及日本為潛在目的地，不過，他強調這只是一個計畫，首先仍須獲得政府許可。