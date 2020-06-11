美上週領失業金報154萬人 連兩週低於200萬人

美國勞工部週四 (11 日) 公布最新數據，截至 6 月 6 日當週，美國首次申請失業金的人數為 154 萬人，低於預期和前值，且申請人數已連續兩週低於 200 萬人。

勞工部數據顯示，上周初領失業金人數報 154.2 萬人，低於市場預期 155 萬人，前值自 187.7 萬人上修至 189.7 萬人，截至上週的初領失業金人數四週均值則報 200.2 萬人，前值自 228.4 萬人上修至 228.8 萬人。

(圖：美國勞工部)

另外，延後一週發布的續領失業金人數同樣出現下滑。根據勞工部數據，截至 5 月 30 日一週內的續領失業金人數下滑至 2092 萬人，優於前值的 2126 萬人。

市場分析認為，聯邦政府祭出的薪資保護計劃 (PPP) 為箇中因素，該項計劃為需要的中小企業提供貸款，幫助舒緩企業在員工薪資給付上的流動性壓力。

除了失業補助申請數外，作為美國勞動市場最重要指標的非農報告上週指出，5 月共新增 250 萬個職位，不僅較 4 月情況改善，甚至遠超市場預期，顯示美國就業市場回復跡象正逐步浮現。

紐約牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示：「申請數回落是一項積極進展，但就業市場仍遭受沉重打擊，市場全面復甦將花費數年時間，這並非數週或數月就可以完成。」她還表示，這項數據並未完全反映新冠疫情對勞動力市場的衝擊。