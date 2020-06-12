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NDAA 劍指中國！美國會再推新法案 懲罰中國竊取美國技術

鉅亨網編譯羅昀玫
NDAA 劍指中國！美國會再推新法案 懲罰中國竊取美國技術 (圖片：AFP)
NDAA 劍指中國！美國會再推新法案 懲罰中國竊取美國技術 (圖片：AFP)
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美方長期指責中國竊取美國智慧財產與商業機密，週四 (11 日) 美國國會議員提出一項法案，懲罰中國竊取美國技術，美國參議院還宣布劍指中國的年度國防授權法案 (NDAA)，該法案規模為 7,400 億美元

美國屢屢指控中國商業間諜、網路間諜活動，盜取美國商業機密，美國加強打擊中國涉嫌盜竊知識產權行為的背景下，美國兩黨參議員周四提出一項法案，要求美國總統川普更有系統地懲罰中國竊取美國技術。

這項法案是由民主黨參議員 Chris Van Hollen 和共和黨參議員 Ben Sasse 提出，要求總統每半年向國會委員會提交一份報告，每兩年向國會提交涉及一系列竊取美商業機密、威脅國家安全或經濟健康的個人或公司名單。

該法案還要求美國總統向竊取技術的企業實施懲罰，包括凍結他們在美國的資產，及禁止美國公民與這些公司和個人進行交易的制裁。

Chris Van Hollen 受訪時表示該法案是打擊中國利用非法手段、獲取快速科技進步的直接途徑：「事先明確指出，一旦發現這種盜竊行為，將會受到處罰，這將帶來很大的威懾作用。」

與此同時，美國參議院還宣布年度國防授權法案 (NDAA)，該法案規模為 7,400 億美元，其中包括了針對中國的條款，如 亞太威懾倡議 (Pacific Deterrence Initiative)，提供 70 億美元的基金，專注于印太地區的競爭。

此外，該法案還包括加強美國供應鏈的措施，以及擴大與中國導彈防禦系統整合的限制。

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