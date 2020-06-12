告狀WTO！中國譴責美封殺華為等陸企禁令

週四 (11 日) 中國在世界貿易組織 (WTO) 召開的多邊會議上抨擊美國封殺華為等陸企的禁令。

中國駐世界貿易組織 (WTO) 外交官 Jian kai Jin 週四 (11 日) 抨擊美國封殺華為等陸企的禁令，他表示：「我們也想知道，美國將如何確保根據這一行政命令採取的措施不會濫用 WTO 國家安全例外條款，並與 WTO 規則保持一致。」

美方回應，世貿貨品貿易理事會 (WTO Goods Council) 周四的會議不是討論國家安全問題的適當論壇。

美國總統川普 5 月 13 日將去年 5 月簽署的行政命令延長一年，宣告國家緊急狀態。

基於《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），賦予總統規範商業活動的權力，以因應威脅美國的國家緊急狀態，禁止美國企業在未經許可下，採購對國家安全帶來威脅的外國電信廠設備。

這項「保護資訊科技與服務供應鏈」行政命令，雖然沒有點名國家或企業，但外界認為這是衝著中國華為大廠。

美國國會議員表示，川普 2019 年頒布的這項命令直接針對華為和中興等中國企業。