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告狀WTO！中國譴責美封殺華為等陸企禁令

鉅亨網編譯羅昀玫
告狀WTO！中國譴責美封殺華為等陸企禁令。(圖片：AFP)
告狀WTO！中國譴責美封殺華為等陸企禁令。(圖片：AFP)
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WTO美國世界貿易組織國際緊急經濟權力法保護資訊科技與服務供應鏈國家緊急狀態總統川普華為中興陸企禁令中國

週四 (11 日) 中國在世界貿易組織 (WTO) 召開的多邊會議上抨擊美國封殺華為等陸企的禁令。

中國駐世界貿易組織 (WTO) 外交官 Jian kai Jin 週四 (11 日) 抨擊美國封殺華為等陸企的禁令，他表示：「我們也想知道，美國將如何確保根據這一行政命令採取的措施不會濫用 WTO 國家安全例外條款，並與 WTO 規則保持一致。」

美方回應，世貿貨品貿易理事會 (WTO Goods Council) 周四的會議不是討論國家安全問題的適當論壇。

美國總統川普 5 月 13 日將去年 5 月簽署的行政命令延長一年，宣告國家緊急狀態。

基於《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），賦予總統規範商業活動的權力，以因應威脅美國的國家緊急狀態，禁止美國企業在未經許可下，採購對國家安全帶來威脅的外國電信廠設備。

這項「保護資訊科技與服務供應鏈」行政命令，雖然沒有點名國家或企業，但外界認為這是衝著中國華為大廠。

美國國會議員表示，川普 2019 年頒布的這項命令直接針對華為和中興等中國企業。

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