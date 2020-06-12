北韓官媒：金正恩沒什麼理由繼續維繫和川普之間的關係

川金會週五 (12 日) 屆滿兩週年，北韓官方媒體「朝中社」(KCNA)報導，如果華府繼續推動敵意政策，北韓認為維繫金正恩和美國總統川普之間的個人關係已經沒多大用處。

北韓外交部長李善權 (Ri Son Gwon) 透過朝中社發布的聲明說，從美國政策來看，美國顯然是北韓長期威脅。

他說，川普政府似乎只把焦點放在政策癥結點，試圖孤立北韓並遏制經濟，「別想要我們再次提出方案給美國，最後被當成他們的成就，而我們一無所獲。沒什麼比空洞的承諾更虛偽。」

川普和金正恩曾在 2018 年 6 月 12 日在新加坡舉行第一次「川金會」，是兩國領袖首場高峰會。但自從去年 2 月預定在越南河內舉行「川金二會」破局之後，關於北韓棄核和美方解除制裁的談判就陷入僵局至今。

北韓在週四批評美國不該評論兩韓事務，並表示如果希望美國總統大選順利進行，最好安靜一點。

直到川普執政初期仍擔任國務院亞太助卿羅素 (Daniel Russel) 說，「川普宣稱已經解決問題成了北韓的籌碼」，北韓可能在美國大選之前試圖提高對美國的壓力。

美國國務院發言人則透過韓聯社回應，美國仍致力與北對話，願意採取靈活的方式達成平衡的協議。