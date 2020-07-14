〈書摘〉解密陌生人：顛覆識人慣性 看穿表相下的真實人性

我們認為可以根據薄弱的線索來輕易看穿別人的心，一有機會就大膽對陌生人下評斷。當然，我們不會這樣對待自己。我們是微妙、複雜且難以捉摸的。但陌生人很簡單，如果我在這本書能說服你一件事，但願那就是：陌生人並不簡單。- 麥爾坎 · 葛拉威爾 (Malcolm Gladwell)

我們每天都需要與人接觸，對方的立場、觀點和背景可能與自己不同，但我們相信，「當人當面互動」可以蒐集到寶貴的訊息，藉以判斷這個人是否可信，所以經常選擇面對面交談的機會。

弔詭的是，我們總討厭別人用第一印象或隻字片語來評斷自己，卻覺得「理解別人」很簡單，我們直視他人的眼睛、觀察他人的行為，並快速做出對這個人的結論：誰是好人、誰是壞人。

真相真的是如此嗎？葛拉威爾在本書《解密陌生人》中，嘗試用真實的案例來破除我們的迷思，告訴我們偏見、誤信甚至「看錯人」等，都將可能引發麻煩。

1. 預設為真

社會維持正常運行的機制，就是告訴人們先相信陌生人，認為對方沒有欺騙自己的理由，直到懷疑和疑慮到了無法自圓其說的那一天，人們才會停止相信。等到真相大白的那天，就有許多：早就知道他有問題了，偏偏你不信… 等等「後見之明」。

以著名的米爾格拉姆的服從實驗（Milgram experiment）為例。研究員告訴受試者，他將扮演老師的角色，指導隔壁房間扮演學生的受試者（實為研究員假冒）。兩人分別收到答案卡和題目卷，學生答錯題目要施以電擊，伏特數會隨著答錯頻率增加而提升。實驗的結果高達 62.5% 的人，都施以最大的 450 伏特電擊。

這個實驗最著名的是，即使命令不合理，仍有半數以上的人無法拒絕權威者下達的指令。但多數人不知道它的後續，超過 40% 的受試者在當下曾懷疑學生是否真的遭受電擊，只不過這一點點懷疑，不足以促使他們反抗權威者；直到實驗結束，都沒有人提出質疑。也就是說，當懷疑「不夠多」的時候，我們傾向相信對方。

2. 把「透明」當做「真實」的錯覺

我們總認為人的情緒就像《六人行》情境喜劇的主角們一樣透明易辨，眾多研究卻無情地揭露：在看透人的情緒方面，我們一直很蹩腳。電腦所做的保釋決定，甚至優於有專業素養的法官。於是，無辜良民的反常反應會讓自己慘遭冤枉，高明罪犯的情緒操弄可以讓自己逍遙法外。

葛拉威爾以自己的經驗為例，有次雙親到度假飯店休息，父親洗澡時，聽見母親的尖叫聲，他赤裸裸地衝到客廳，看到一個年輕人，並對著他大吼，陌生人倉皇離開。雖然父親當下顯現出的表情相當憤怒；實際上，他怕極了，而這個情緒並未展現出來。

我們多半認為自己不像孩童那樣單純，笑就是開心，皺眉就是懊惱。如果我們覺得自己能夠隱藏心思與情緒，也應該這樣設想你所面對的其他人，我們不能輕易看穿某人的想法，更別說他的下一步。

3. 特殊情境下的反常人格

「酒後吐真言」並非絕對為真。酒精造成的短視效應會讓我們無法顧及長期後果，舉例來說，原本捨棄短期需求（不受打擾、睡個好覺）而堅持長期目標（撫養優秀小孩）的父母，在酒醉時就可能抽離長期目標，讓自己不再是真正的自己；而遭嚴刑拷打的罪犯，大腦記憶會產生偏差，說的話、做的事都可能與事實相違。

同樣的，葛拉威爾以美軍軍事訓練研究結果為例，受測者在經過逼真的高壓審訊後，會出現生理狀態的明顯變化，在其中一個記憶實驗回合裡，有 80% 的實驗對象會出現像是小孩塗鴉的碎片方式來畫圖，那表示前額葉出現異常而暫時被關閉，進而表現出反常的人格。如果是在真實的強化審訊過程中，反常人格會更明顯；就會影響其他人對受審者的判斷。

4. 耦合

特定行為的背後，通常存有決定性的條件，一個人的行為和他身處的環境或情境相關，而這些因素，往往是促成極端行為的導火線，耦合也是增加我們理解陌生人的一種難關。

以電視新聞的自殺報導來說，一般人看到的第一直覺大多是，「他可能深受情緒問題困擾」「應該是遇到很大的難關」等想法，認為他一定是出於個人意志做出選擇，然而葛拉威爾要提醒的是，就算是像自殺這樣的行為，也與環境脈絡息息相關，像是美國舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge）自 1937 年建造完成至今，發生超過 1500 起的自殺事件。精神病學家瑟登（Richard Seiden）假設，某人自殺意志堅強，第一次失敗，一定會再次嘗試。不過，依實驗追蹤發現：500 多名曾嘗試跳橋自殺但被勸阻的人中，後來僅有 25 個人再次嘗試自殺。換句話說，大部分的人都是受到當下的情緒或其他因素牽引，一旦自殺不成，不會再嘗試。同理，面對眼前的人，不能只參考外顯資訊，就斷定他的行為，而忽略環境帶來的影響。

總結

人常認為自己可以根據一些線索來看穿別人的心，因此就大膽地對陌生人下判斷，甚至輕易地認為陌生人是簡單而可信度高的；然而，這種錯覺卻不會拿來對待自己。

事實上，陌生人並不簡單，想對單一個體有所認識時，必須從整體的脈絡下手，像是當下的氛圍、對方說話的語調等，將其生活的環境納入考量。或許，了解陌生人，才能創建更融洽的社會。

【書籍介紹】

(圖／鉅亨攝)

書名：解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性

出版社：時報文化出版

出版日期：2020 年 7 月

【作者】

麥爾坎．葛拉威爾 (Malcolm Gladwell)

1963 年出生於英國，成長於加拿大安大略省，畢業於多倫多大學歷史系，現居紐約。

曾任《華盛頓郵報》記者近十年，縱橫商業及科技領域，後來升任該報紐約分社主任。自 1996 年起為《紐約客》特約撰稿人。

善於分析生活中難以表述卻無所不在的現象，藉此解析隱藏在各個行業、各個領域的成功法則。2000 年，首部著作《引爆趨勢》一出版隨即登上《紐約時報》暢銷書榜第 1 名，獲得美國《商業週刊》、《財星雜誌》等極度好評，「引爆趨勢」一詞更成為商業界一再傳頌和強調的觀念。

【譯者】

吳國卿

資深新聞從業人員，從事翻譯工作十數年。譯有《Deep Work 深度工作力》、《父酬者：姓氏、階級與社會不流動》、《震撼主義：災難經濟的興起》等書。

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