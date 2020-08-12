〈房產〉房地合一稅上半年增94% 台中市稅收超越雙北市

依財政部統計資料庫的資料顯示，2020 年上半年全國房地合一稅的個人稅收為 43.6 億元，較去年同期 22.4 億元，年增 94%，是房地合一稅制上路以來新高，房地合一稅收增加反應 2016 年以來買進不動產的民眾，今年出售的不動產都有一定增值幅度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年上半年房地合一稅收增加，課稅對象都是 2016 年 1 月 1 號以後取得的房屋，今年售屋時有獲利的屋主或地主，從統計資料來看，可看出，雙北市以外的市場，過去四年多的房價呈現上揚走勢，因此今年上半年繳交的房地合一稅，明顯多於雙北市。

統計 2020 上半年全國個人房地合一稅收金額為 43.6 億元，六都納稅金額最高的是台中市，房地合一稅收 10.6 億元，年增 1.64 倍，光台中市的房地合一稅收就超越雙北市的總和，顯見台中市 2016 年以後買進的不動產，今年上半年轉手出售，不少交易都有明顯獲利。

2020 年上半年房地合一個人稅收次高的是高雄市，高雄市 2020 年上半年房地合一稅收達 7.5 億元，台南市是 4.2 億元，反觀房價水準最高的台北市，房地合一稅收在六都中排名末段班，為 3.6 億元，甚至比台南市還低迷，主因台北市雖然房價止跌回穩，但與中南部房市活絡的交易表現來看，短期上漲空間有限，且可能買方多自用，並沒有短期買賣的動機。

曾敬德指出，房地合一稅收增加，一方面反應新制上路後的不動產價格有所增值，一方面可能也反應出短期交易的狀況增加，尤其是雙北市以外的區域，近年的房價漲勢明顯，若是房價漲勢太快且投資過多，可能不利於長期房市發展。