狂！特斯拉股價登2000美元大關 馬斯克身價暴漲狠甩股神

週四 (20 日) 特斯拉延續近期漲勢，股價飆升至每股 2000 美元以上，創下又一歷史新高里程碑，外界預期該公司將很快納入標普 500 指數。

受惠於強勁的第二季財報以及股票分割計畫，特斯拉股價近期一路狂飆，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價一度飆至 2021.99 美元，隨後回吐漲幅，收於每股 2001.83 美元，市值接近 4000 億美元，是全球最有價值的汽車製造商。

今年初特斯拉股價為 430 美元，爾後股價已創下 360% 以上的驚人漲幅，本週四個交易日內，該公司已刷下三次新高紀錄，週四股價飛越 2000 美元大關，讓特斯拉股票一舉成為華爾街最昂貴股票之一。

彭博億萬富豪指數顯示，特斯拉股價暴漲，使執行長馬斯克 (Elon Musk) 身價水漲船高，財富總額超越 900 億美元，成為全球第四大億萬富翁，身家超越股神巴菲特 (784 億美元)。

目前馬斯克身價僅次於亞馬遜 (AMZN-US) 貝佐斯、微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲、臉書 (FB-US) 執行長祖克柏。

特斯拉早前公布出奇好的第二季財報表現，無懼新冠疫情干擾，連續第四季實現獲利，該季生產量與交付量也高於預期。特斯拉表示，儘管近期生產中斷數次，但仍向年度交付量 50 萬輛的目標邁進

隨著全球消費者對電動車 (EV) 的需求不斷增長，Buy Shares 數據顯示，特斯拉今年上半年佔美國電動車總銷量約 82%，其銷量為 71,375 輛，其中最熱賣的是銷量迅猛增長的 Model 3。

(圖片：AFP)

本月早些時候，特斯拉宣布股票分割計畫，將一股分為五股，該計畫將於 8 月 28 日生效，目的是讓員工和投資者更容易獲得股權。若按每股 2000 美元的價格，股票分割實施後將使特斯拉每股價值達 400 美元。

向來看跌特斯拉的美銀 (Bank of America) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 18 日提到，特斯拉未來股價上行動力，很可能是下個月的「電池日」(battery day)。