〈美股盤後〉那指登新高！特斯拉突破2000美元大關 台積電 ADR跌逾2%

週四 (20 日) 美國初領失業金人數，出人預期地回升到 100 萬人以上，喚起華爾街對美經濟復甦的擔憂。週四大型科技股強勢上漲，消弭能源金融股的跌勢，四大指數僅費半收黑，台積電 ADR 跌逾 2%。

特斯拉股價突破 2000 美元大關，蘋果收盤市值穩坐 2 兆美元大關，那指刷下歷史新高，2020 年迄今那指已拿下 35 個新高紀錄。

新一輪刺激計畫持續卡關，但美中兩國表示近期願意開始對話，中國商務部發言人高峰週四稱，美中已商定近日舉行通話會談，檢視雙方履約第一階段協議的進度。

白宮經濟顧問庫德洛週四表示，川普政府目前對中國採購進展感特別滿意。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2249 萬例，死亡數突破 78.9 萬例，美國累計確診超過 554 萬例，累計死亡數達 17.3 萬，新冠肺炎已列入全美前三大死因。

世衛 (WHO) 警告，歐洲疫情捲土重來，尤其是德國和西班牙，政府放鬆防疫措施和民眾鬆懈防疫可能是歐洲新冠病例再度升溫的原因。

週四 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 46.85 點，或 0.17%，收 27,739.73 點。

標普 500 指數上漲 10.66 點，或 0.32%，收 3,385.51 點。

那斯達克指數上漲 118.49 點，或 1.06%，收 11,264.95 點。

費城半導體指數下跌 19.73 點，或 0.90%，收 2,181.04 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收漲，科技股、通訊服務和房地產領漲，能源、金融和公用事業領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎強勢上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.22%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.05%；臉書 (FB-US) 上漲 2.44%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.13%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.83%；Visa (V-US) 上漲 1.57%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.53%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.39%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.22%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.06%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.25%。

焦點個股消息

週四特斯拉 (TSLA-US) 股價飛越 2000 美元大關，延續近期漲勢，股價揚升 6.56% 至每股 2,001.83 美元以上，創下了又一歷史新高里程碑，外界預期該公司將很快納入標普 500 指數。

蘋果週三市值一度站上 2 兆美元，但尾盤回落 2 兆以下，週四蘋果再接再厲，股價穩步上揚，收漲 2.22%，市值登上 2 兆美元寶座。

阿里巴巴 (BABA-US) 週四股價下滑 1.08%，該公司盤前公布 2021 財年第 1 季 (2020 年 4-6 月) 財報，受核心電商業務復甦驅動，阿里巴巴 Q1 營收人民幣 1538 億元，non GAAP 淨利人民幣 395 億元，皆優於市場預期。

美國航空 (AAL-US) 計畫 10 月份停飛前往 15 個美國境內城市的航班，其股價下跌 1.42% 至每股 12.50 美元。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.021%，由於該公司遊戲、AI、雲端運算業務強勁，Nvidia (NVDA-US) 第二季淨利大增 79%，並提高財測，投行 Wedbush 亦調升其目標價。

英特爾宣布 100 億美元股票回購計畫後，其股價週四上漲 1.74%。

雅詩蘭黛 (EL-US) 第四季財報出現虧損並宣布裁員 3%、關閉近 15% 實體門市，其股價下跌 6.70%。

嬌生 (JNJ-US) 計畫在 9 月啟動後期新冠疫苗試驗，最多可容納 6 萬人，疫苗最快 2021 年面世，其股價上漲 0.68%。

生技公司 CureVac (CVAC-US) 和歐盟完成新冠疫苗的談判，歐盟委員會主席稱雙方將很快達成協議，CureVac 股價上漲 15.99%。

經濟數據

美國上週 (8/15) 初領失業金報 110.6 萬人，預期 92 萬人，前值自 96.3 萬人上調至 97.1 萬人

美國 (8/8) 續請失業金人數報 1484.4 萬人，優於市場預期 1500 萬人，低於前值 1548.6 萬人。

華爾街分析

Charles Schwab 交易及衍生性金融商品部門副總裁 Randy Frederick 表示：「看這些經濟數據，我對市場彈性感到困惑。」

Randy Frederick 曾預計大盤可能會一天內下跌 2% 或 3%。他坦言：「說實話，在標普刷下歷史新高之後，我期待著昨天開始的低迷，但我沒想到市場會恢復得如此之快。」

GAM 投資主管 Charles Hepworth 表示：「人們原本希望申請失業金人數低於 100 萬大關，但卻有 110 萬人申請，顯示就業復甦腳步仍緩慢，這對川普總統在 11 月美國大選前的準備階段來說，算不上什麼重大勝利。」

MUFG 首席金融分析師 Chris Rupkey 稱：「我們甚至無法確定這種經濟復甦能否持續，因為美國政府開出的 1,200 美元和 600 美元的支票為消費者提供 5,000 億美元的刺激，極大地提振經濟。」

Chris Rupkey 嘆道：「但這些錢都沒了，美國經濟持續復甦願景也沒了，目前只有股票市場的投資者情緒高漲，因為聯準會 (Fed) 印鈔給華爾街帶來的好處超過一般民眾。」