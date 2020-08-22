投行 Wedbush：iPhone 12 是蘋果十年一次機遇

投行 Wedbush 分析師週五 (21 日) 表示，儘管蘋果市值已突破 2 兆美元的里程碑，但蘋果股價仍有很大成長空間，即將問世的旗艦機 iPhone 12 系列將帶來十年一次難得的機遇。

隨著股票分割日臨近，蘋果 (AAPL-US) 週四創新高後，週五 (21 日) 持續大漲 5.15% 至每股 497.48 美元，市值來到 2.13 兆美元。

投行 Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 在一份投資報告中寫道，預計 2020 年秋季發表新機之前，蘋果股價仍有很多上漲空間。

Daniel Ives 稱，全球 9.5 億部 iPhone 中，大約有 3.5 億部處於「超級週期」的升級窗口期間，這是十年一次難得的機遇。

Wedbush 最新的亞洲供應鏈調查結果也顯示，iPhone 12 需求預測出現明顯的上升，可能預示著 iPhone 將於 10 月上市。

Wedbush 預期，蘋果首款 5G 手機 iPhone 12 系列共有 4 款，分別是 5.4 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max、6.1 吋 iPhone 12 Pro、6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。2020 年推出 iPhone SE 2。

Daniel Ives 預計，繼 2014 年的 iPhone 6 以來，iPhone 12 系列是蘋果最重要的手機陣容，儘管新冠疫情和消費者支出趨於疲軟，但本輪週期可能掀起蘋果增長決定性篇章。

Daniel Ives 維持蘋果目標價不變，自 8 月 10 日他上調至蘋果目標價至 515 美元，並將牛市情景的目標價仍為 600 美元。