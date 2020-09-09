〈台股盤後〉面板雙虎、太陽能族群帶頭衝 12600點失而復得

美股四大指數收黑，亞股同步下跌，台股也難逃賣壓襲擊，電、金、傳大型權值股領跌，一度下跌逾 180 點，尾盤在面板、太陽能族群拉抬下，指數跌幅收斂，終場收 12608.58 點，下跌 54.98 點或 0.43%，12600 點失而復得，成交量縮至 2079 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王僅鴻海尾盤翻紅，小漲 0.5%；台積電表現最弱勢，下跌 0.92%，再度失守 5 日線；大立光最低下探至 3405 元，尾盤跌幅收斂，仍有 0.98% 跌幅；聯發科同樣下跌逾 1%，壓抑大盤表現。

面板雙虎無懼台股大盤走弱，群創重回票面之上，收 10.15 元，漲幅逾 2%；友達開低走高，終場強漲逾 5%；權值股包括聯電、南電、正新、旺宏均力抗空軍，站穩盤上。

太陽能族群持續受資金追捧，元晶、達能、國碩、科風同步亮燈漲停，茂迪、太極、聯合再生也有逾半根漲停，安集、盈正、系統電等也收紅盤。

寶齡富錦收購原料藥廠正峰化學公司，股價開低走高震盪後，尾盤賣壓出籠、翻黑收場，不過，機電股正峰新疑似被誤認為是寶齡併購的廠商，股價漲停鎖住。

法人表示，美股短線漲多、修正力道加大，不過台股持續呈現橫向整理格局，資金偏好低價位個股，加上量能縮減，大盤恐向季線整理。