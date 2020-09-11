【Wen姐筆記】月線、缺口、空軍日 多空「搶7」等攤牌？

台股這局多空「搶 7」(12700 點) 大亂鬥，已經進行了 8 個交易日，好不容易多方又攻抵月關卡前，加權指數以 12691.75 點作收，成交值縮至 1998.25 億元。但是大盤的位置，也剛好卡在 9 月初的向下跳空缺口中，今天又是周五，常見不願抱股過周末的短線調節賣壓，也是市場俗稱的「空軍日」，多空頗有醞釀攤牌的意味！12700 點關卡仍是極重要的強弱分界！關鍵點位為 12651、12717 與 12747 點。

12700 點關卡兩端哨站為 12682 與 12717 點，多方必須收復，才有繼續北上契機! 最好能夠連 12747 點、12777 點都闖過，才有機會挑戰 12800 整數關卡，而 12833 與 12865 點則是要重返 13000 點之路最重要的灘頭堡。但如 12682 點未能守穩，下方最重要的關鍵位置為 12651 點，不宜再棄守，否則攻月線又將延後。12600 點關卡兩端哨站為 12588 與 12619 點，不宜再破，否則需提防不耐久盤賣壓助長空方氣焰，指數恐有續往 12555 與 12500 點之下尋求支撐的可能。12500 點兩端哨站為 12520 與 12488 點。

台股今日的月線攻防戰，多方要取得控盤權，不能再以「路過」策略應對，必須能夠站穩收上才行！而重責大任就落在已經休息好一陣子的電子 3 加 1 王權值股身上！尤其是台積電，因華為搶貨，繳出 8 月營收改寫歷史新高的佳績，外資昨日也出現回補動作，今日不宜再示弱。鴻海昨日也出在外資買超排行榜上，同樣最好能有續強表現，而大立光與聯發科則是高價股精神領袖，如能適時表現，才有助台股擺脫空方糾纏。而外資仍雖買超台積電與鴻海，但同時也大舉加碼元大台灣 50 反 1 等反向 ETF，仍需提防外資的「兩手策略」！

台股近日被壓在月線下，盤面轉由低價股擔綱，電子的低價股代表隊為面板，其餘傳產從航運、二線塑化、造紙、紡織，甚至到資產股等，也都輪流表現。隨 8 月營收開牌，仍以營收具創高能力的個股較容易受到法人青睞。在美股與台股都未站穩月線之前，投資人整體多單持股水位不宜太高，靜待多空攤牌結果! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)