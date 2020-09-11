桂盟送擬發行10億元有擔保CB籌資 最快10月底募齊

歐美自行車需求急速加溫，第三季自行車整車加上修補市場訂單動能維持強勁，另汽車內燃機客戶需求也將明顯恢復，推升金屬鍊條廠桂盟 (5306-TW) 營運加溫，公司規劃今年完成 10% 產能擴充，桂盟正式向金管會送件，將發行 10 億元有擔保可轉換公司債 CB) 籌資。

桂盟此市場籌資案由凱基證券主辦，籌資目的爲償還銀行借款、改善財務結構，依時程規劃，CB 市場籌資案將在 10 月底前完成，同時，也是桂盟掛牌後第二次公開市場籌資案，桂盟在 2015 年以發現增股籌資，當時，包括巨大 (9921-TW) 及美利達 (9914-TW) 等，都以特定人身分參與認股，突顯策略聯盟的夥伴地位。

桂盟 8 月營收 5.68 億元，較上月歷史新高的 5.74 億元月減 1.11%，年增 40.78%；前 8 月營收 36.39 億元，年增 4.4% ，桂盟今年第三季單月接單都在 5 億元以上，目前運用於汽車內燃機的鏈條已恢復成長，有助 9 月營收再加溫，延續第二季創高動能，估整季營收將較第二季成長，營收可再改寫單季巔峰。

桂盟是全球最大金屬鏈條生產廠，由於歐美市場需求不看淡，目前自行車組裝廠、修補市場等訂單數量龐大，加上車庫門鏈條第三季營收也將向上，全年營收、獲利可望改寫新高，法人估今年每股純益將超越 9 元。

桂盟第二季稅後純益為 3.8 億元，年增 10 個百分點，單季每股純益為 3.04 元，上半年稅後純益 6 億元，年增 26%，每股純益 4.76 元。

桂盟已規劃今年增加 10% 產能，因應自行車市場需求，同時歐美補修市場的需求能見度清晰，下半年營運表現加溫中。