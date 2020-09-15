〈競國法說〉力挽泰國廠虧轉盈 將導入DRAM模組板生產

競國實業 (6108-TW) 泰國廠競億電子 PCB 製程原鎖定汽車板，並已獲歐洲車電廠，但訂單未見成效，去年仍虧損，競國財務處長蔡政宏今 (15) 日指出，汽車板市場去年衰退，今年仍難有樂觀預期，泰國廠擬移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，以提高產能利用率。

競國泰國廠產能利用率上半年爲 45%，下半年提高到 50%，雖然泰國人工成本較中國大陸便宜，但在產能利用率無法提高之下，攤提每單位固定成本極高，今年也難轉虧爲盈。

目前競國的泰國競億電子已獲得歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，但接單量明顯不足，由於每月有高達 105 萬平方呎的產能，因此也承接包括電源供應器、家電、智能電表、STB 及工業設備等汽車板以外的訂單填補產能。

競國目前產能配置包括泰國競億電子、台灣樹林廠、中國江蘇昆山競陸電子。其中競國台灣廠月產能每月 22 萬平方呎產能、昆山為 120 萬平方呎、泰國廠為每月 105 萬平方呎。

競國泰國廠產能利用率目前爲 50%，蔡政宏說，如產能利用率能因為導入 DRAM 模組板生產而提高到 70% 之上， 就有利泰國廠擺脫虧損，甚至提高整體競國毛利率。

競國目前共有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，目前競國台灣廠月產能 22 萬平方呎，昆山競陸電子月產能 120 萬平方呎，泰國競億電子月產能 105 萬平方呎；以廠區營收比重來看，昆山競陸約佔競國集團營收比重 55%，競國台灣廠及競億約各佔 25% 及 20%。