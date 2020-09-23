〈台股盤前〉資金可望重回電子 選擇高成長股為較佳策略

台股 22 日收盤大跌 149.61 點，收在 12645.51 點，成交值萎縮為 1693.88 億元，值得關注的是自營商連日來大幅賣超，證券分析師黃漢成說，今天市場主流將回到電子股，最重要的是，選擇高成長股是現階段較佳的策略。

今晨收盤美股表現，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和財政部長梅努欽赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 作證，鮑爾重申， Fed 將繼續盡可能長時間地使用其工具，以確保經濟復甦能盡可能強勁。

美股四大指數收盤，道瓊指數上漲 140.48 點，或 0.52%，收 27,288.18 點。標普 500 指數上漲 34.74 點，或 1.06%，收 3,315.80 點。那斯達克指數上漲 184.84 點，或 1.71%，收 10,963.64 點。費城半導體指數上漲 25.98 點，或 1.21%，收 2,180.26 點。

五大科技巨擎氣勢如虹，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.08%；臉書 (FB-US) 上漲 2.66%。

台股 ADR 漲跌互見，這樣的美股彈升氣勢，將有利台股反彈， 不過，黃漢成說，台股現階段在前波高點的 13031 點與低點的 12482 點之間震盪，選擇高成長個股，包括業績成長如晶技 (3042-TW)、圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW)，另一成長即為漲價概念股，如 IC 設計、塑化；再者，為股價已拉回整理近尾聲的股價會成長個股。

國泰證期顧問協理簡伯儀指出，大盤昨天跌破月線 12742 點支撐，且下彎形成壓力，但是下殺量不大，顯示未來台股可能形成區間震盪格局，先觀察季線 12555.61 點是否有撑。