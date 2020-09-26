〈能源盤後〉疫情衝擊需求 美元強勢壓迫 未見紓困措施 原油難抬頭

週五 (25 日) 交易，原油期貨價格下跌，兩大基準原油均在 4 週內第三週收低，係因新冠新增病例上升，需求前景令人擔憂。

新航財富管理（SIA Wealth Management）首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「整體上，投資者本週變得更加謹慎，因為最近新冠病毒病例的增加令人擔憂第二波疫情可能對全球經濟和資源需求造成衝擊。」

本週美元回彈也構成了油價壓力，ICE 美元指數本週約上升 1.8%。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或近 0.2%，收每桶 40.25 美元，脫離盤中低點 39.71 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分或近 0.05%，收每桶 41.92 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 42.41 美元，此為交易最活躍的契約。

道瓊市場數據顯示，根據最近月契約，WTI 原油本週下跌 2.6%，而 Brent 原油本週下跌近 2.9%。

新冠病毒確診人數增加，已使歐洲部分國家重啟封鎖限制，引發市場對美國經濟前景的擔憂。

由於美政府遲遲不推行新一波刺激措施，更令人擔心美國經濟回彈趨勢將在邁向年底的同時也失去動力。

眾議院民主黨週四準備了一項 2.4 兆美元的援助方案，其中數項已見兩黨支持，包括直接向家庭付款、「薪水保護計畫 (PPP)」、恢復聯邦對州補助的失業救濟福利，以及對航空公司繼續提供援助，並提撥資金協助餐廳維持營運。

然而，分析師警告，兩黨針對該提案達成協議的途徑仍混沌未明。

Cieszysnki 表示，下週「是本季的轉折，因為我們邁向 10 月，經濟和企業新消息可能會再次增加，但這些可能會因 11 月大選迫近，遭美國政局上的不明確抵銷。」

「原油價格若要真正回彈，投資者必須看到有跡象表明，當前使經濟嚴重受挫的風險正在減弱，且需求持續改善。維持或強化供應量的管控，這也有所幫助，但在增加支撐力方面更有用。」

與此同時，煉油利潤承受的壓力也凸顯了需求令人擔心之處。RBC 資本市場分析師 Michael Tran 認為，除非煉油利潤提高，否則原油價格在結構上很難上漲。

他提到，即使煉油廠整個夏季將運行率調降了估計 370 萬桶 / 日，且國內煉油廠也趕忙將產量自飛機燃料中轉移出去，但 Nymex 蒸餾油現貨的裂解價差自 7 月中旬以來仍下降了一半。

「簡單說，煉油廠想方設法降低飛機燃料，但蒸餾油庫存仍頑強處於高位，根據我們全球行動追蹤器，我們估計美國航班仍有 43% 處於停工狀態，相當於每日 82 萬桶美國飛機燃料需求遭摧毀。」

本週市場也浮現供應端方面的隱憂，因過去 8 個月離開市場的利比亞原油即將返回市場。

數據方面，Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的油井鑽機增加 4 個，達到 183 個，為 9 月 4 日止的當週以降首次單週上升。

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