〈美股盤後〉2.2兆刺激法案談判失敗 美股回吐漲幅 3月來首度月線翻黑

週三 (30 日) 小非農數據數據優預期，加上新刺激法案有望達成，推動美股早盤齊步上漲，金融、郵輪等經濟復甦敏感股領漲，道瓊一度漲逾 500 點。

然而，尾盤時段雙方談判失敗消息傳出，美股四大指數回吐部分漲幅，道瓊收漲逾 300 點。

美股自 3 月份以來迎來首度單月下跌，主因是 9 月初科技股主導拋售修正，標普月跌 3.9%，而道瓊和那指本月分別下跌 2.3% 和 5.2%。

眾議院議長佩洛西和財務部長梅努欽週三就 2.2 兆美元的新刺激法案進行談判。梅努欽會談前放出利多，他計畫週四前與佩洛西達成最終協議，以通過第五輪刺激法案，但會談後佩洛西表示，雙方未能達成共識。

美國總統大選倒數 34 天，總統川普與民主黨候選人拜登週二首場辯論會成「失序大會」。

主辦方正考慮關麥策略。(圖片：AFP)

美國總統辯論委員會 (CPD) 週三宣布將祭出新招術，防堵兩人相互插話吵不停。消息人士透露，主辦方正考慮關麥策略。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3370 萬例，死亡數突破 100 萬例。美國累計確診超過 719 萬例，累計死亡數超過 20.6 萬。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 329.04 點，或 1.20%，收 27,781.70 點。

標普 500 指數上漲 27.53 點，或 0.83%，收 3,363.00 點。

那斯達克指數上漲 82.26 點，或 0.74%，收 11,167.51 點。

費城半導體指數上漲 1.60 點，或 0.071%，收 2,244.12 點。

五大科技巨擎僅 Alphabet 收低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.029%；臉書 (FB-US) 上漲 0.042%。

道瓊成分股多收紅。美國運通 (AXP-US) 上漲 2.56%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.36%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.51%；高盛 (GS-US) 上漲 2.12%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.06%。

費半成分股以美光表現最差。美光 (MU-US) 下跌 7.39%；AMD (AMD-US) 上漲 0.27%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.15%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.26%。

台股 ADR 以中華電信獨弱。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.27%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.92%。

焦點個股消息

Moderna (MRNA-US) 上漲 0.33%，該公司早期人體試驗結果顯示，其疫苗會在老年人中產生抗體，其股價早盤大漲，但該公司 CEO 宣布，在美國大選之前不太可能交付疫苗，其股價漲幅隨之收斂。

Moderna 早期試驗結果樂觀。(圖片：AFP)

數據分析公司 Datadog 宣布與微軟的雲端運算服務 Azure 建立新的戰略合作夥伴關係，Datadog (DDOG-US) 股價猛漲 12.36%。

投行 KeyBanc 研究報告指出，美光財報超乎預期，但財測訊息混雜，部分原因是美光不再供貨給華為，美光週三股價下滑 7.39%。

經濟數據

美國 9 月 ADP 新增就業報 74.9 萬人，預期 65 萬人，前值自 42.8 萬人上調至 48.1 萬人

美國 Q2 實質 GDP 季增年率終值報 - 31.4%，預期 - 31.6%，前值 - 31.7%

美國 Q2 核心 PCE 季增年率終值報 - 0.8%，預期 - 1.0%，前值 - 1.0%

美國 9 月芝加哥 PMI 報 62.4，預期 52.0，前值 51.2

華爾街分析

英國研究機構 Pantheon Macroeconomics 表示，我們預計週五公布的非農就業人數將增加 95 萬，略低於 8 月的 102.7 萬和 7 月的 148.1 萬。但考慮 ADP 和官方資料之間的偏差，這一點還遠不能確定。

KKM Financial 董事總經理 Daniel Deming 稱，週二首場辯論帶來漫漫長夜，有很多問題需要解決，很明顯，許多議題不會在 11 月 3 日大選後結束，短期波動壓力可能不會很快減弱，它帶來更多不確定性。

Raymond James 分析師 Ed Mills 稱，有關選舉詐欺問題被 (川普) 提出，這將使人們更加擔心，如果選舉結果接近或不確定，選後時期將會更動盪不安。