【街口投信】股市週報

上周美股與國際股市在川普確診、重要經濟數據公布以及首場總統大選辯論的多種因素下，美股整周震盪收高。藍籌科技股 Apple、微軟、Amazon、Nvidia 和 Facebook 領漲，成為股市上漲的要角，不過，在川普確診後，成長股則出現較大幅度的賣盤。此外資料顯示 8 月美國核心資本財訂單增幅超過預期，一度帶領工業與景氣循環股上漲。街口投信指出整體而言，整周成長藍籌股再度吸引市場資金進場，而新一輪的振興經濟方案依舊懸而未決，導致景氣循環以及重啟經濟股受到擠壓而被拋售。郵輪運營商一度大漲，因巴克萊將股票評級上調至增持，以及預期 CDC 即將解除禁航令。波音則出現底部反彈動力，美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示，其局長將對停飛的波音 737 Max 進行認證飛行測試，股價上漲也帶動 Dow Jones 走升。不過，週五市場受到川普確診信息下，多數族群出現賣壓，特別是整周漲幅較大的科技成長股。

街口投信表示在川普染疫前，美國成長型科技股一度受到投資人青睞，重啟經濟企業則因美國新一輪振興方案反覆訊息而走勢受到壓抑。近期歐洲疫情升溫，美國紐約市確診率再度上升至 3%，恐將再次封鎖九個區，相關訊息導致觀光旅遊等，產業受到影響，另一方面重啟經濟企業股價缺乏持續反彈力量，而周底川普確診訊息加深更多不確定性。此外，雖然美國眾議院民主黨人提出新的 2.2 兆美元新冠救助議案，似乎顯示黨派磋商取得進展，但仍與共和黨的計畫金額差距甚大，妥協方案能否達成，仍具有高度不確定性。股市仍受制於相關訊息的發展，未來仍將出現大幅震盪走勢。

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