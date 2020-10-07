沙國調漲出口亞洲油價 減產與煉油商利潤回升驅動

沙烏地阿拉伯略為調漲 11 月銷往亞洲的原油售價，是油市歷經一個半月疲軟、煉油利潤暴跌以來，首次浮現好轉的跡象。

石油巨擘沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 近日將最大出口市場亞洲的旗艦阿拉伯輕質原油官方售價提漲 10 美分，降到每桶比中東基準油價低 40 美分。彭博社 (Bloomberg) 事前調查的八家貿易商和煉油商預測漲幅為 20 美分。

沙國先前調降 9 月和 10 月銷往亞洲原油的官方售價，如今調漲 11 月售價，可能顯示即使疫情爆發導致需求下降，沙國仍相信 OPEC + 減產終將提振油價。

此外，原油業中主要將原油加工成汽油、柴油和飛機燃料的煉油商，今年來受到全球封城和旅行禁令影響，利潤暴跌，不過亞洲情況有起色， 9 月底起煉油商利潤率從極低水準跳升，很可能是促使沙烏地阿美調漲出口亞洲油價的原因。

沙烏地阿美也下修地中海地區 11 月份的官方售價 (OSP)，美國的大部分地區定價則維持不變。

沙烏地阿拉伯的現貨原油定價通常是其他中東供應商定價基準，其中包括 OPEC 的第二大和第三大生產國─伊拉克以及阿拉伯聯合大公國。

由於 OPEC 減產，原油自今年四月暴跌以來便不斷上揚，布倫特原油價格幾乎翻漲一倍。但即使如此，以週二 (6 日) 全球基準油價每桶 42.40 美元的價格衡量，今年以來原油仍下跌了約 36%。

最新 OPEC + 會議將於 11 月 30 日舉行，預計審查減產政策的效果。