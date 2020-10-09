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〈美股盤後〉川普稱新刺激談判有進展 四大指數同步收紅

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉川普稱新刺激談判有進展 四大指數同步收紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉川普稱新刺激談判有進展 四大指數同步收紅 (圖片：AFP)
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週四 (8 日) 美國總統川普表示，新的刺激計畫談判正取得進展，美國首次申請失業救濟人數連續第二週下降，美股早盤集體開紅。

盤中時段，美國眾議院議長佩洛西提出條件，沒有全面性 (大型) 的刺激法案，就不會有單獨的航空股紓困案，航空股應聲下滑，道瓊指數一度翻黑。

所幸石油輸出國組織 (OPEC) 稱，原油市場最壞情況已經過去，能源股領漲，金融、工業也表現不俗，四大指數同步收紅，道瓊漲逾百點，費半漲逾 1%。

美國選情週四越趨白熱化，美國總統川普拒絕參加下週改為虛擬形式的大選辯論會，川普競選團隊還最新聲明稱，願按拜登團隊要求延後一週舉行，卻遭拜登團隊嚴詞拒絕，拜登將在 10 月 15 日回應選民提問，而不是與川普進行辯論。

美國國會預算辦公室 (CBO) 預估，在剛結束的 2020 預算財年，美國政府預算赤字達創紀錄的 3.1 兆美元，預估佔國內生產總值 (GDP) 的 15.2%，是自 1945 年以來的最大赤字。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3,620 萬例，死亡數突破 105 萬例。美國累計確診超過 755 萬例，累計死亡數超過 21.2 萬。

週四 (8 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 122.05 點，或 0.43%，收 28,425.51 點。
  • 標普 500 指數上漲 27.38 點，或 0.80%，收 3,446.83 點。
  • 那斯達克指數上漲 56.38 點，或 0.50%，收 11,420.98 點。
  • 費城半導體指數上漲 27.32 點，或 1.17%，收 2,356.16 點。
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標普所有板塊以能源、公用事業和房地產類股領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.096%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.66%；臉書 (FB-US) 上漲 2.19%。

道瓊成分股多收高。安進 (AMGN-US) 下跌 6.82% ；IBM (IBM-US) 上漲 5.98%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.02%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.24%；高盛 (GS-US) 上漲 2.15%；波音 (BA-US) 上漲 2.06%。

費半成分股以安森美領漲。安森美 (ON-US) 上漲 11.52%；AMD (AMD-US) 下跌 0.21%；美光 (MU-US) 上漲 3.08%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.33%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.56%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.42%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.80%。

台股 ADR 集體收高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.15%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.02%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

焦點個股消息

激進投資者 Starboard Value 入股安森美 (ON-US) 並提出看漲的觀點，激勵安森美股價上漲 11.52%。

恩智浦 (NXPI-US) 上漲 0.92%，盤後該公司上調本季財測，其股價聞聲漲逾 5%。恩智浦稱所有終端市場，特別是在汽車和行動終端市場的需求都得到了實質性改善，計劃於 10 月 26 日發布最新財報。

IBM (IBM-US) 上漲 5.98%。該公司週四宣布將分拆旗下的 IT 基礎架構服務部門，以專注在高獲利的雲端運算服務。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.15% 至每股 425.92 美元，連續兩個交易日收紅，美投行新街研究 (New Street Research) 調升其目標價至 578 美元。此外，特斯拉將於 10 月 21 日盤後發布最新財報。

Zoom (ZM-US) 下跌 0.43%，儘管早前投行 Stifel 將其目標價從 300 美元上調至 350 美元，稱其股價存在巨大上漲空間。

經濟數據

  • 美國上週 (10/3) 初領失業金報 84 萬人，預期 82 萬人，前值自 83.7 萬人上調至 84.9 萬人
  • 美國上週 (9/26) 續領失業金報 1096.9 萬人，預期 1140 萬人，前值自 1176.7 萬人上調至 1197.9 萬人

華爾街分析

紐約國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示，顯然，我們受到進一步財政刺激的前景，帶來完全的市場推動力。

Raymond James 分析師 Ed Mills 稱，這是今天的問題，為什麼我們會在過去 24 小時內收到川普推特消息，市場週二收盤反應，接著加上今天的反彈。

Ed Mills 提到，一些投資人認為，無論選舉結果誰入主白宮，12 月 11 日為政府提供資金的最後期限之前，雙方達成協議的可能性大大增加。

Ed Mills 稱，另一派人說，這是市場發出的一個明確訊號，他們現在期待民主黨大獲全勝，而這將帶來最大的一攬子救助計畫。不過，這可能要等到明年 2 月或 3 月才能全面實施。

路透社 / Ipsos 週三發布的民調顯示，拜登在佛州和亞利桑那州獲得 49%、48% 的支持度，領先川普的 45%、46%。

紐約國家證券首席市場策略師 Art Hogan 解釋，投資者也開始消化拜登在 11 月 3 日勝選的預期，實際上，美股開始升溫的主因是民主黨大獲全勝的預期，如果這是決定性的勝利，那麼就不會有爭議性的選舉結果。

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