外資砸130億元加碼台積電 買超張數創近六個月新高

台股今 (8) 日開高走高，終場大漲 140.82 點或 1.1%，收最高 12887.19 點，周線連兩紅，創近兩周新高點；外資今日砸近 130 億元買超台積電，買超張數達 2.89 萬張、創 4 月 17 日來的新高，也是連八買，並反向調節聯電近 3.17 萬張，獲利了結意味濃。

三大法人今日合計買超 195.02 億元，外資買超 177.75 億元、連五買台股，投信買超 9.52 億元，自營商買超 7.75 億元；期貨方面，外資期現貨不同調，減持多單 612 口，多單未平倉口數降至 29468 口。

觀察外資動向，除了持續加碼台積電外，也回補電子產業龍頭個股，包括大立光、聯發科、國巨，同時看好 ABF 載板三雄，包括欣興、南電、景碩，更大買欣興達 3.1 萬張，為今日買超排行第一名。

外資賣超則瞄準先前漲多個股，包括聯電、友達、群創、晶電等，調節張數皆達 6000 張以上，金融族群包括元大金、玉山金、國泰金也成賣超對象。

投信、自營商也同步看好 ABF 載板三雄、華通，買超張數達 5000 張，並同步減碼旺宏，減碼張數逾 2000 張。