川普重申「我免疫」 最後一場辯論前將進行病毒測試

美國總統川普週一 (19 日) 表示，在 (美東時間) 週四 (22 日) 最後一場總統大選辯論前，他將進行新冠病毒檢測。

川普和拜登預計在週四進行辯論，也是最後一場大選辯論會，辯論主題為對抗新冠 (COVID-19)、美國家庭、美國種族、氣候變化、國家安全和領導力，但外界聚焦川普是否還具新冠 (COVID-19) 傳染性？

週一記者提問川普是否會在辯論會前再次檢測，川普回應：「我對此沒有任何問題。」

川普重申：「我對病毒免疫，他們說，如果染疫過，就可擁有免疫力！」但醫界多對川普免疫的說法持保留態度。

川普於 10 月 2 日宣布確診新冠肺炎，引爆十月驚奇舉世震驚！川普在 10 月 2 日晚間入院治療，不到三天就火速出院，並積極投入選戰。

白宮醫療團遂 10 日表示，川普已不再具新冠傳染性風險，白宮醫生康利 12 日亦提及，川普已連續多日測試結果爲陰性。

然而，美國總統辯論委員會 (CPD) 19 日取消第二場美國總統大選辯論會，主因是川普表態拒絕參加因防疫改為線上舉辦的第二場辯論會，最後一場美大選辯論會將如期 (22 日) 舉行。