〈陸股盤後〉外資7連賣 A股三指數再收黑

周四 (22 日)A 股三大指數低震盪走低，上證、深證一度下跌逾 1%，創業板指則下挫逾 2%，不過盤中銀行類股出現買盤，加上螞蟻概念股表現亮眼，帶動指數出現一波反彈走勢，但投資人做多意願依舊有限，三大指數終場仍收黑。

滬深兩市成交金額延續低迷的態勢，今日成交金額約 6637 億人民幣，創下本月新低。

盤面上，銀行、白酒、工藝品、券商、文化傳媒、包裝材料等產業逆勢上漲，化纖、生技、保險、農牧飼漁等產業則呈現下挫。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.38%，報 3312.50 點；深證成指下跌 0.53%，報 13396.18 點；創業板指下跌 1%，報 2673.59 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 27.48 億元，其中滬股通賣超人民幣 19.76 億元，深股通賣超人民幣 7.72 億元。北向資金已連續 7 個交易日賣超，合計賣超人民幣 164 億元。

陸港通明 (23) 日因重陽節暫停交易，本周北向資金 4 個交易日全數賣超，累計淨賣超達 143 億人民幣，金額創下近 4 周新高。

產業消息

螞蟻集團下周開始申購，利多消息帶動相關個股走勢，和晶科技漲停、易聯眾大漲 8.9%、新開普勁揚 8.7%。

根據中國新材料產業發展專家諮詢委員會指出，中國 2030 計畫和十四五計畫已明確將第三代半導體定為重要發展方向，受惠個股應聲大漲，聚燦光電跳漲 11.3%、派瑞股份大漲 7.9%、新潔能漲停。

中證監副主席李超表示正在推動全面註冊制的實施方案，證券類股紛紛走揚，財通證券大漲 4.2%、國聯證券上漲 2.5%、華泰證券上漲 1%、海通證券上揚 0.8%。

法人觀點

民生證券表示大盤走勢目前以震盪為主，但投資人對指數未來方向還是比較樂觀，認為上漲格局不變。短期內銀行，金融，保險，紡織類股會較受到青睞，中長期則是看好消費電子，新能源，汽車零組件等類股。

華融證券認為近期外資賣超主因就是美國大選前的觀望氣氛，不過這對 A 股影響有限，不會改變 A 股牛市。不過，A 股紛擾在於中國人行對貨幣政策態度有所轉變，這可能引發短期市場對流動性的擔憂。建議投資人現階段應謹慎樂觀，從容佈局。