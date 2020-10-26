深交所今推創業科技與醫藥兩指數

周一 (26 日) 深圳交易所宣布，為展現創業板市場相關產業上市公司的產業特性，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司定於 2020 年 10 月 26 日推出創業板科技指數、創業板醫藥衛生指數。

資料來源: 深交所

創業板科技指數和創業板醫藥衛生指數均以深交所創業板上市公司為取樣範圍。創業板科技指數從科技相關產業中選出 50 檔研發投入高、基本面表現良好、流動性佳的股票。創業板醫藥衛生指數則是從醫藥衛生產業中選取 50 檔市值大、流動性佳的股票。

近幾年全球科技類股當道，除了引發資金聚集外，全球各地主要交易所為吸引金流也開始在推出各式的科技內容產品。

去年上海證券交易所推出科創板，今年港交所更大幅轉變過去以金融、地產為主的市場性質，不光積極開放符合條件的科技股納入恒生指數，更進一步推出恒生科技指數。

此外，香港在二度上市制度上也做出改革，吸引在美國掛牌的中概科技股回流，當中最受矚目的就是阿里巴巴、京東、網易等企業回到香港掛牌。

深圳交易所此時推出創業板科技指數與創業板醫藥衛生指數也是為了搭上這股風潮，科技指數是為符合時代潮流而推出，醫藥衛生指數則是順應當今新冠肺炎話題而上架。

而在這兩指數推出後，勢必將有不少基金公司開始設計相關 ETF，以搶搭當下最流行的 ETF 投資熱潮。



