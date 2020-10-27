安克超音波儀器導入全台健檢中心 搶700億元預防醫學商機

安克生醫 (4188-TW) 今 (27) 日表示，旗下甲狀腺超音波影像儀器，已導入國內多家大型醫院、健診中心，隨著疫情趨緩，健檢需求持續湧現，除有助營運表現，也將搶攻 700 億元預防醫學健檢商機。

安克表示，據統計，甲狀腺癌被列為全球 10 大癌症之一，每 5 位成人就有 1 人患有甲狀腺癌，且有 5% 患者容易罹患惡性甲狀腺癌，其中女性罹患率機率高，由於甲狀腺癌初期幾乎無症狀，容易被忽略，使得許多人錯失早期治療機會。

安克開發出甲狀腺超音波電腦輔助分析系統「安克甲狀偵」，透過 AI 大數據影像，提供醫生更多元的影像資訊，包括美國甲狀腺最新指引風險評估、診斷建議等，該儀器系統已導入中國附醫、彰基、義大、中山附醫及聯安等健檢中心。

安克表示，隨著疫情趨緩、衛教觀念普及，提升國人的健康意識，加上醫界持續推動預防醫學風氣，近期國內健檢需求浮現，有望添營運新動能；海外則規劃透過授權、經銷等模式，與國際超音波大廠洽談合作，預計明年有望釋出好消息。

其他產品方面，安克自行開發的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心簽約，並於今年 7 月中啟動收案，以西方人為主要收案對象，並進行多型態的睡眠呼吸中止症檢測，預計明年中公布初步研發結果。