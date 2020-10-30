達麗Q4擬推台中兩新建案 明年有6個建案完工入帳

達麗建設 (6177-TW)2021 年將有 6 筆個案完工，完工總金額高達 183.2 億元，推升達麗業績重攀高峰。達麗副總經理梁景清今 (30) 日在法說會強調，以目前建案每樓層施工天數在 15-18 天來看，估完工年度不會受到影響，達麗也預計，今年第四季將在台中推出新案子，可望陸續對營收產生挹注。

達麗建設預計 2020 年第四季推出總銷 16 億元的台中廣明段住宅案，以及總銷 58 億元的台中創研段住宅建案，而日前推出的台南「國家強棒」第一期 182 戶已經完售，緊接著將在 11 月初推出第二階段 300 餘戶。

梁景清指出，目前全台房市資金寬鬆，加上低利的環境，在沒有重大政策干擾之下，房市可維持兩年榮景。近期營建成本一再墊高，對現在開挖地下室成本工程影響比較大，原物料中混凝土漲幅最多達 50%，可是工資成本上漲 30%，但鋼筋等價格並沒有上漲，反而向下修正。

另外，達麗明年台灣住宅推案量約 100 億元左右，包括總銷約 52 億元的台中西區賴厝廍段案，以及總銷 50 億元台南東區 / 新都心段，2022 年推案量預估約 120 億元左右，包括總銷 50 億元的台北北投區個案、總銷 25 億元的台中西屯區台灣大道個案、總銷 46 億元的台南歸仁區個案。

達麗建設爲償還金融機構借款及支付營建工程款，擬辦理 2.5 億元股本現金增資案，現增案以每股 25 元溢價發行，將募集 6.25 億元資金。達麗建設此公開市場資金募集案，由合庫證券主辦，預計 11 月中完成繳款。