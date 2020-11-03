〈美國總統大選〉憂「藍潮」衝擊投資組合？分析師：市場高估政治影響性

舉世矚目的美國大選選情膠著，投資人不免擔憂投資組合受到長期影響，然而有分析師認為，從過去歷史來看，市場似乎高估了政治對於股市的影響性。

川普總統此前曾警告，若最終由前副總統拜登 (Joe Biden) 勝選，美股將崩盤，一些市場專家也對由民主黨拿下參眾兩院控制權且白宮易主的「藍潮」(Blue Wave) 感到擔憂。

然而，摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 認為，人們似乎高估了政治對投資的重要性，從歷史來看，無論由哪個政黨同時掌握白宮和國會，股票通常都表現良好。

數據顯示，自 1942 年起，不論由誰掌控議院，在大選後 2 年內為股價帶來的影響相當小，當兩黨在參眾兩院勢均力敵時，反而為股市帶來較大影響。

LPL Financial 彙編數據顯示，自 1950 年起，在國會分裂情況下，年均股票收益率為 17.2％，由共和黨同時掌握參眾兩院的年均股票收益率為 13.4％，當民主黨人擁有絕對控制權時，年均股票收益率為 10.7％。

LPL Financial 分析師 Ryan Detrick 表示：「市場傾向於權力制衡，確保另一方沒有太大影響力，因此在國會分裂期間，股市表現通常更為強勁。」

不過，若將總統納入上述情境一併討論，國會分裂為市場帶來有利趨勢的說法則不一定成立。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 研究市場在六種政治情況下的表現，在所有可能的組合中，當民主黨掌握白宮而國會分裂時，股市表現似乎是最佳的，股票報酬率次高情況則發生在由民主黨掌握白宮、共和黨控制國會的情況。