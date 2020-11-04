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〈美股盤後〉華爾街屏息大選結果 道瓊漲逾 500 點

鉅亨網編譯羅昀玫
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美國大選日終於來臨，投資者預期將避免延遲或有爭議的結果，美股週二 (3 日) 高開。

RealClearPolitics 全國民意調查顯示，民主黨候選人拜登領先川普 6.7%，數據顯示搖擺州上拜登保持領先。

價值股持續引領本週良好開局，螞蟻上市觸礁後，阿里巴巴暴跌，金融、科技股領漲，四大指數全數收紅，道瓊收漲逾 500 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,690 萬例，死亡數突破 120 萬例。

美國累計確診超過 929 萬例，累計死亡數超過 23.1 萬。週一美國二十一個州包括密西根州、俄亥俄州和賓州等關鍵搖擺州平均單日確診創新高。一項研究發現，2 月迄今，紐約市累計已有近 20% 染疫，高達 170 萬人。

週二 (3 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 552.35 點，或 2.05%，收 27,477.40 點。
  • 標普 500 指數上漲 57.28 點，或 1.73%，收 3,367.52 點。
  • 那斯達克指數上漲 202.96 點，或 1.85%，收 11,160.57 點。
  • 費城半導體指數上漲 42.66 點，或 1.89%，收 2,302.73 點。
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標普 11 大板塊僅能源股收黑，工業、金融和非必需消費品板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.46%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；臉書 (FB-US) 上漲 1.51%。

道瓊成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.41%；高盛 (GS-US) 上漲 3.94%；波音 (BA-US) 上漲 3.42%；漢威聯合 (HON-US) 上漲 3.29%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.25%。

費半成分股近乎全漲。AMD (AMD-US) 上漲 2.50%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.83%；美光 (MU-US) 上漲 2.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.49%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.15%。

台股 ADR 同步上揚。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.97%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%。

焦點個股消息

中國上交所、港交所 3 日公布暫緩阿里巴巴旗下的螞蟻集團科創板上市的決定，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 8.13% 至每股 285.57 美元

PayPal (PYPL-US) 第三季營收獲利均優，預計第四季 Non-GAAP 下每股收益增長落在 17% 至 18% 之間，第四季財測不及預期，其股價下跌 4.23%。

美國半導體供應商 Skyworks Solutions (SWKS-US) 最新財報、財測皆優，每股純益達 1.85 美元，營收達 9.57 億美元，但其股價下跌 2.34%。

無晶圓半導體公司 Cirrus Logic (CRUS-US) 最新財報獲利遠優預期，每股純益為 1.26 美元，營收達 3.47 億美元，其股價上漲 3.93%。

法拉利 (RACE-US) 隨著產量的提升、財測樂觀，該公司股價上漲 7.02%。

華爾街分析

儘管人們對大選日的結果抱有期望，但市場仍未完全抵消川普勝選的可能性，最重要的是，有可能幾天或幾週後才能得知結果，這可能會給股票注入新的波動性。

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 稱：「如果我們在幾天或幾週都不認識贏家怎麼辦？這是令人不安的，但不確定性不應持續超過一至兩個星期，但我們還是會拋售嗎？」

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，隨著大選終於臨近，先前因謠言而拋售的投資者現在可能會因新聞而買入，在上個月下跌近 10% 之後，終於又開始逢低買入了。

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