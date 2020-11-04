【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國大選前一交易日，市場預期將會避免延遲或有爭議的結果，系統性風險降低，買盤湧入，終場美股四大指數呈現全面上漲，漲跌幅介於 + 1.78% 至 + 2.06%，其中道瓊指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 2.31%，聯電 ADR 上漲 3.07%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 12,400 點附近，上檔壓力為 13,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口收斂，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.87%，收在 162.65 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 觀盤重點：美國總統將在周三投票結束開票，市場樂觀預期不致出現系統性風險，全球股市出現強彈，由於周三台股交易時段將陸續開票，我們認為周三盤中行情波動將放大，投資人在操作上切勿過度追高殺低，靜待選舉結果出爐後，再逢低增加持股。選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、造紙、二線塑化、內需。

5. 蘋果正式宣布在台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 時舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍預期，當天將發表蘋果首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的 Mac 系列筆電，預料將一次發布三款機種，搶年底旺季商機，助攻 2330 台積電、2317 鴻海、2382 廣達等供應鏈出貨。

6. 全球第三大半導體矽晶圓廠 3488 環球晶昨（3）日公布前三季大賺近百億元，每股純益 22.21 元，董事長表示，目前旗下 12 吋產能持續滿載，8 吋也近滿載，考量 5G、車用等應用推升矽晶圓需求，加上匯率波動，明年將調漲報價，預估 2022 年矽晶圓市場將出現供應吃緊狀況。

7. 大陸陸上風機 2021 年將取消補貼，搶裝潮湧現，帶動風電樹脂大幅成長，3708 上緯投控營收連七個月改寫新高，10 月營收 11.58 億元，月增 3.7％，年成長 118％，續創歷史新高；前十月營收 76.3 億元，年增 48％，也創同期新高水準。

8. 台灣 4105 東洋藥品日前宣布代理德國 BioNTech（BNT）新冠疫苗在台銷售的計畫，出現意外結局。4105 東洋昨（3）日發布重大訊息指出，BNT 新冠疫苗代理案破局。

9.PA 代工大廠 8086 宏捷科受惠 WiFi 客戶訂單強勁，蘋果 iPhone 12 新機換機潮、委外代工訂單持續回籠，中系安卓手機訂單則穩定增長，10 月營收達 3.23 億元，月增 3.43％、年增 27.5％，續創 57 個月來單月新高。

