〈台股盤後〉IC設計、生技及節能股領軍 收盤站上12900點

台股今 (5) 日由 IC 設計、生技及節能概念股領軍，以盤中最高點作收，收復 12900 點大關，指數終場收 12918.8 點，較昨日上漲 50.9 點或 0.4%，成交值爲 1742.41 億元，在美國總統選情膠著影響下，較昨日 1926 億元萎縮。證券分析黃漢成指出，台股指數走勢偏多，以目前來看，指數將蓄勢向上挑戰 13031 點。

台股今日早盤開在 12878.01 點，最高點 12918.8 點，最低點爲 12840.4 點，最高點收盤指數 12918.8 點較昨日上漲 50.9 點或 0.4%，市場成交值爲 1742.41 億元。

類股來看，太陽能族群成盤面上人氣主軸，強勢股安集、碩禾、元晶、達能、茂迪、國碩及聯合再生全面大漲，生技及高價 IC 設計類股也是強勢族群。

權值股來看，包括大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 股價都同步收紅。大立光收盤上漲 80 元或 2.56%，以 3200 元作收，台積電收盤報 451 元，較昨日上漲 1 元或 0.22%，鴻海收盤價報 79 元，較昨日上漲 0.2 元或 0.25%，

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日走勢狹幅震盪，且不像亞洲區域股市的強勢，顯然上檔 13000 點壓力大，但目前依舊偏多頭向上攻堅格局