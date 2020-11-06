英特爾轉單台積電 小小晶片恐成美國國安問題？

據 CNBC 報導，不論未來 4 年由誰執政，首要的戰略焦點便是中國，而這因素將使英特爾 (INTC-US) 的製程困境涉及到國安問題，小小一顆晶片正使美國陷入巨大的難題，長期而言，美國在半導體發展恐無法脫離中國。

近年來，英特爾除得擔心輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與 ARM 的競爭外，處理器晶片也受到超微的步步進逼，在宣布 7 奈米製程延後之後，市場目前也臆測，英特爾未來是否要複製輝達與超微，將代工單包給台積電，轉型成無晶圓廠 (Fabless) 業者。

投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 上週指出，晶片就是新時代的石油，如果英特爾確實將代工單外包給台灣，台灣在國際戰略上很可能會成為全球中最重要的國家。

對此，CNBC 的 Kelly Evans 表示，美國不論是在手機、電腦與數據中心，其對台灣半導體的依賴已經是現在進行式，不過，與此同時，美國大多數大企業也視中國為最大的成長市場，其中不乏星巴克 (SBUX-US)、開拓重工 (CAT-US)、雅詩蘭黛 (EL-US) 等企業，今年都因中國疫情的復甦中受惠。

Evans 說到，倘若中國進一步對台灣作出威脅，美國應當如何回應，這可是一個攸關數兆美元的問題，Evans 認為，儘管美國過去不斷捍衛台灣，也在最近對台增加軍售，但似乎選哪一邊都不利。

據華爾街日報 (WSJ) 的報導，晶片問題也逐漸受到中國正視，中國正致力於在 2030 年前成為全球最大的晶片生產國。與 1990 年代相比，當時全球有超過 75% 的半導體產品是由美國或歐洲生產，如今只剩下不到 25%。

Evans 表示，許多分析師要求美國政府以獎勵措施來鼓勵美企建設更多晶圓廠，這是無稽之談，若沒有台灣半導體供應鏈的存在，也就沒有超微與輝達今天的表現，因此，只要是情勢不變，美國經濟同時仰賴台灣半導體與中國內需市場的衝突會持續存在。

Evans 指出，長期而言，儘管美中發生激烈的紛爭和貿易戰，美國關鍵的半導體產業勢必要要仰賴於中國，若美國現在開始行動，是否有可能趕在 2030 年前成為全球最大晶片生產國？美國僅剩兩個總統任期時間來準備，若難以辦到，Evans 不認為，美國在半導體發展能完全不顧慮中國。