〈美股早盤〉疫苗樂觀情緒再起 道瓊早盤喜漲400點

Moderna 的樂觀疫苗數據，週一 (16 日) 推動四大指數走高，道瓊工業指數早盤漲逾 400 點或 1.4％，接近新高水平，那斯達克指數開盤由跌轉升，漲 0.3％，標普 500 指數漲 0.9％，費半漲 1.4％，台積電 ADR 飆逾 5%。

Moderna 今日開盤飆 11％。該公司表示，根據三期試驗的初步數據，其實驗性疫苗對預防新冠病毒 (COVID-19) 的有效率高達 94.5％。

疫苗利好激勵旅遊板塊，聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、嘉年華遊輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 開盤分別漲 6％、4％、8.6％和 7.8％。

疫苗幫助提振市場對於經濟復甦的信心，將 10 年期美債殖利率自上週五 (13 日) 的 0.892％推升至 0.914％。

儘管如此，美國疫情依舊嚴峻。數據顯示，過去一週內，美國累計新冠確診數超過 100 萬例，包含週日 (15 日) 新增的 13.3 萬例，並將全美累計確診總數拉升至 1100 萬人，住院率更創下新高水平。

Covid Tracking Project 數據顯示，美國週日 (15 日) 住院數新增 69,987 人。

截至台北時間週一 (16 日)21 時許：

道瓊指數上漲 405.99 點或 1.38%，暫報 29885.80 點

那斯達克上漲 38.06 點或 0.32%，暫報 11867.34 點

標普 500 指數上漲 30.39 點或 0.85%，暫報 3615.54 點

費半上漲 36.17 點或 1.44%，暫報 2555.99 點

台積電 ADR 上漲 5.64% 至每股 98.48 美元

台積電 ADR 上漲 3.65% 至每股 96.62 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.914%

紐約輕原油上漲 4.44% 至每桶 41.91 美元

布蘭特原油上漲 4.11% 至每桶 44.54 美元

黃金上漲 0.01% 至每盎司 1886.40 美元

美元指數下跌 0.04% 至 92.71 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 11％，至 99.22 美元。

Moderna 週一稱，第三階段的初步試驗數據顯示，自家研發的新冠疫苗有效性超過 94%，可在華氏 36 度至 46 度 (約攝氏 2.2 度至 7.8 度) 冷藏溫度下保存 30 天，華氏 - 4 度 (約攝氏 - 20 度) 下最多可保存 6 個月。

Moderna 還表示，其新冠疫苗沒有出現任何重大的安全問題，受試者多數不良反應僅為輕度或中度，副作用包含注射部位疼痛，以及接種第二劑後的疲勞、肌肉疼痛和頭痛等。

京東 (JD-US) 早盤下跌 6.36％，至 86.22 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：人民幣 1742 億元，年增 29.2%

營業利潤：人民幣 44 億元，去年同期為 50 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 76 億元，去年同期為 6 億元

稀釋後 ADS：人民幣 4.7 元，去年同期為 0.41 元

年度活躍用戶數：4.416 億，年增 32.1%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業利潤：人民幣 53 億元，去年同期為 30 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 56 億元，年增 80.1%

稀釋後 ADS：人民幣 3.42 元，去年同期為 2.08 元

PNC 金融服務集團 (PNC-US) 早盤上漲 2.79％，至 126.21 美元。

PNC 金融服務集團週一 (16 日) 宣布將以 116 億美元現金收購西班牙外換銀行 (BBVA) 在美業務，為銀行業自 2008 年金融危機以來的第二大筆收購交易。

目前上述交易均獲雙方董事會批准，預計於 2021 中期完成，合併後銀行資產將達近 5,600 億美元。此外，PNC 預計這筆收購案將使 2022 年公司獲利提升約 21%。

每日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 11 月製造業指數報 6.3，預期 13.8，前值 10.5

(圖：紐約 Fed)

華爾街分析：

儘管近期疫苗喜訊頻傳，幫助提振市場樂觀情緒，Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，隨著投資人逐漸了解需要花費多少時間才能重振經濟，股市走勢仍可能持續震盪。

Athey 認為 Moderna 的三期試驗結果並未改變疫苗推出的共識預期。市場普遍預計，新冠病毒疫苗將在明年 Q1 中旬獲得批准，並在明年中前廣泛分配，因此，距離經濟回復正常還有很長一段路要走。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 稱道：「股市上漲的根本原因在於，復甦腳步似乎相當穩固，財政刺激前景也很樂觀，再加上疫苗消息。儘管疫苗有效性和分配問題仍存在一些疑問，且短期內投資人情緒可能過度旺盛，一切似乎都朝著正確的方向發展。」