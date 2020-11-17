上洋空調銷售力道強勁 明年營收、獲利年增2成續拚新高

家電代理商上洋 (6728-TE) 預計 12 月下旬掛牌上櫃，董事長吳明富今 (17) 日表示，旗下空調設備、洗衣設備及商用洗衣服務等三大事業穩定成長，其中空調設備基期低，陸續接獲大型專案，業績有望明年發酵，法人看好，明年營收、獲利有望年增 2 成，續拚新高。

上洋今年前三季空調設備營收比重 58%、洗衣設備 14.95%、商用洗衣服務 23.79%，總經理吳國華指出，由於空調設備基期低，加上今年底代理大馬力馬達空調，並陸續導入大型商用空間，今年已接獲建商、營造商等大筆訂單，預計明年底、後年初開始貢獻營收，預估空調設備今、明兩年營收有望成雙位數增長。

洗衣設備部分，上洋已代理日本三洋、美國 Maytag、比利時等國際品牌來台，明年會以現有產品進行升級，如洗衣加入雲端應用等，添明年營運新動能。

商用洗衣服務方面，吳國華表示，此領域全台市占率第一，除與醫療院所宿舍洗衣房外，也與大專院校合作，包括台大、清大、交大、成大等，全台大專院校市占率高達 7 成，由於此領域布局已久，營運相對穩定。

海外地區部分，上洋為拓展亞洲市場，已在泰國、日本設立據點，吳國華指出，泰國去年設立據點後，今年開始銷售，儘管遇上新冠肺炎疫情，但仍拓展逾 10 家門市，明年則再拓展至越南、馬來西亞等市場，法人看好，明年營收有望倍數增長。

上洋前 3 季營收 10 億元，年增 22.93%；毛利率 34.96%，年增 1.52 個百分點；營利率 7.3%，年增 4.39 個百分點；稅後純益 5836 萬元，年增 241.8%，每股純益 2.95 元。