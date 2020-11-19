【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美股早盤在輝瑞傳出新冠疫苗最終結果傳出保護效力達 95% 的利多一度上漲，但在疫情持續增溫，紐約市長宣布紐約市公立學校將轉為線上教學，以遏制新冠病毒病例明顯加，美股聞訊下跌，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.72% 至 - 1.16%，其中費半指數跌幅最小，台積電 ADR 上漲 1.27%，聯電 ADR 下跌 0.53%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：價漲量縮，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 13,500 點附近，上檔壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 持續在 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.97%，收在 169.98 點。短線支撐為 165 點附近，壓力為 173 點附近。

4. 觀盤重點：本周台股在外資持續買進權值股推升指數持續走揚，不過美股科技股本周皆未再創新高，因此我們認為短線上在台指期結算後，投資人仍須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。

5.TrendForce 旗下半導體研究處表示，觀察目前最先進的 5 奈米製程，2330 台積電在華為旗下 HiSilicon 遭美禁令限制後，今年初才量產的 5 奈米製程僅剩蘋果為唯一客戶，預估其總投片量難以完全彌補 HiSilicon 空缺的產能，導致 5 奈米稼動率今年下半年落在約 85~90%；明年除蘋果之外，AMD 5 奈米 Zen 4 架構產品也將開始小量試產，將支撐稼動率維持在 85~90%。

6.2454 聯發科執行昨（18）日出席第 3 屆 GCSF 全球企業永續論壇，針對明年的景氣狀況，他表示，新冠肺炎疫情總會慢慢過去，全球景氣一定也會一步步回升，至於半導體景氣今年其實比大家想像得好，2454 聯發科也表現得不錯，明年應該也會是一個正面的狀況。

7. 面板報價漲不停，3481 群創、2409 友達本季營運將大甩尾，演出大驚奇。3481 群創昨（18）日率先喊出全年要賺錢，並高喊明年獲利創新高，要為員工加薪。以該公司前三季累虧逾 85 億元計算，本季獲利將是第 3 季 15.4 億元的近六倍，單季獲利挑戰百億元。

8. 美國製藥公司莫德納（Moderna）新冠疫苗結果顯示，有效率高達 94.5％，疫苗捷報頻傳，增添外界對疫情趨緩憧憬，航空股買盤拉動，2610 華航、2618 長榮航股價齊揚；另受惠運價上揚，貨櫃海運股東山再起，2615 萬海、2603 長榮群起上攻，海運、航空同步表態。

