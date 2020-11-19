【Wen姐筆記】續航燃料足 多頭劍指14000？先搶決戰門票

昨日台指期結算，果然外資演出強軋空，散戶空倉努力奮戰，全都變成續航燃料! 加權指數昨日以 13773.29 點作收，成交值 2345 億元。儘管昨日台指期結算後，空方大敗，但空方依舊打死不退，上市融券餘額衝上 98.5 萬張，逼近百萬張水位，台指期新倉小台散戶留倉空單比例，也再攀高。大盤續航燃料足，多頭將劍指 14000 點? 13752 點為決戰門票關鍵，也可視為前哨戰! 關鍵點位為 13657、13721 與 13777 點。

如受國際股市影響開低，只要力守 12657 點之上，仍屬短多控盤，13700 點兩端哨站為 13680 與 13721 點，如能穩穩守住，13752 點為 14000 點決戰權門票，將成為多空攻防關鍵。13800 點南方護城河為 13777 點，北方哨站為 13823 點，如能再衝關，將續往 13853、13900 點關卡挺進，13853 也可視為 14000 點關卡射門區!

但如 13657 點未能守穩，需提防往 13600 點至 13555 點區間回測，13600 點兩端哨站為 13588 與 13612 點，如失守 13555 點，多頭本波攻勢有暫歇疑慮，也得提防短多獲利調節賣壓擴大，如續往 13500 點回測，兩端哨站為 13482 與 13520 點。如棄守本波破表行情將告一段落。

台股本波攻勢強勁，但與其說是外資多頭勇猛，但讓指數持續上演破表行情，融券空單與散戶台指期偏空操作，都成為最大助力。這波走勢穩健的另一觀察重點，則是價量關係配合良好，逼近 14000 點大關，均未出現近 3000 億元大量，也顯示籌碼穩定，短多控盤主力並未急著下車!

台股如短線出現震盪，將可觀察多頭車輪戰策略，只要盤勢沒有大跌的疑慮，中小型股與低價股，將有機會上場表現! 而台積電、鴻海、大立光與聯發科等電子 4 王，也可輪休，只要沒有豬隊友出現，台股輪動良好，14000 點關前大玩帽子戲法，該留意的還是空軍! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)