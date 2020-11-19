權值股欲振乏力 台股觸歷史新高後回落 跌50點收13722點

美國疫情升溫，美股周三全面收黑，拖累亞股走跌，台股今 (19) 日早盤一度翻紅，來到 13785.92 點，續寫新高，不過，資金轉進中小型股，權值股欲振乏力，加權指數隨著台積電震盪走跌，終場下跌 50.86 點或 0.37%，收在 13722.43 點，成交值略下滑至 2057.82 億元。

權王台積電今日遭遇高檔賣壓，股價一路下挫，終場跌 1.4%，收在全日最低 490 元；鴻海、大立光、聯電股價同步走軟；金融權值股也面臨漲多回檔，其中，中信金跌 2% 最重，國泰金、富邦金、玉山金均在盤面下震盪。

其他權值股方面，聯發科明年展望正向，股價相對有撐，終場漲 0.7%、收 733 元；台達電、矽力 - KY、國巨等股價皆逆勢上漲；面板雙虎也獲買盤青睞，友達強勢上漲逾 3%，群創則漲近 2%。

中小型股今日表現活蹦亂跳，其中，太陽能族群經歷一波回檔修正後，又重獲買盤力挺，元晶率先亮燈漲停，新晶投控、達能漲逾半根停板，茂迪、聯合再生、碩禾、國碩、安集等漲勢也相當強勁。

比特幣漲不停帶動挖礦題材，台系板卡廠仍受資金青睞，青雲持續亮燈漲停，麗臺、撼訊漲逾半根停板，映泰、承啟、技嘉、微星、華擎等也都表現不俗。