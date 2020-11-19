晶華攜手線上婚禮平台拓展平價婚宴市場 獲上百組洽詢

看準婚宴市場轉趨熱絡，晶華 (2707-TW) 今 (19) 日表示，旗下台北晶華酒店首次與全台最大的一站式線上婚禮平台合作，活動上線不到 1 周已吸引近 50 萬人次造訪活動網站，並收到上百組的預約洽詢，已下訂簽約的新人超過 10 組。

晶華說明，除了持續耕耘每桌 3 萬元以上的頂級婚宴外，也有價格親民的幸福年曆婚宴專案，現在更開拓新戰場，在觀察到電商滲透率不斷提升的趨勢下，台北晶華與婚禮平台「Marry 結婚吧」合作推出婚禮採購周年慶，祭出每桌 13900 元起的價格，希望藉此接觸到更多新客群。

Marry 結婚吧站長林俊吉表示，觀察到原定 2020 下半年成婚的新人，由於排不到檔期多數順延到 2021 年，尤其明年能舉辦海外婚禮可能性較小，因此，估計明年最少將有 13 萬對新人成婚，而以每對新人平均花費 60 萬元計算，明年的婚市商機上看 800 億元。

此次婚禮採購周年慶活動上線不到一周， 晶華表示，已收到上百封的預約洽詢，下訂簽約的新人超過 10 組。

除了晶華積極擴展婚宴版圖，天成飯店集團也指出，第四季起婚宴市場逐漸回溫，新人已重啟婚禮規劃，集團旗下各飯店場地多元，可提供 3-300 桌彈性需求，並可打造專屬菜單，全力帶動婚宴逆勢成長。

雲品 (2748-TW) 則指出，旗下君品 Collection 在手宴會訂單集中於第四季和明年第一季，而委託經營管理的皇家薇庭目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，正積極增加平日宴會接單需求，有助營運動能持續回溫。