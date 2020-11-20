〈瑞祺電法說〉Q4營收估持平或略減 高毛利產品出貨拚獲利持穩

網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 今 (20) 日召開法說，總經理洪德富表示，第四季整合式通訊系統出貨動能放緩，預估營收將持平第三季，不過，隨著高階機種、軟體解決方案陸續出貨，目標維持毛利率及獲利成長。

洪德富表示，子公司澔楷整合式通訊系統的美系大客戶，上半年備貨積極，業績大幅成長，但美國疫情到下半年仍未見趨緩，客戶調整庫存、拉貨動能放緩。

此外，5G 閘道器產品下半年小幅出貨、在客戶安裝後，有出現無線裝置兼容性問題，洪德富也透露，除影響在手約 5000 多台訂單，後續約 2 萬台的專案也遞延，所幸目前問題已經解決，待客戶確認後可重新出貨。

雖然澔楷出貨受到影響，但瑞祺電本身持續受惠宅經濟，帶動網通相關產品需求持續出貨，營運可望保持成長，整體來看，第四季可望持平第三季，不過因為去年同期基期較高，相比估將略減，但全年營收增幅仍將優於原先預估的 15% 水準。

不過，在獲利方面，洪德富強調，整合軟體解決方案產品線，毛利率高達 50% 以上，目前也通過日本大客戶認證，並從第三季開始出貨，加上目前高階機種也進入樣品送樣，都有助支撐毛利率走勢，助維持獲利表現。