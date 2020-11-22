鴻海Fii轉型成效逐步顯現 工業互聯網雲端硬體全球市占達3成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii) 董事長李軍旗指出，自推動工業互聯網轉型以來，目前已經走到中級階段，「已經有比較好的效果」，其中，在工業互聯網雲網端業務硬體方面，工業富聯全球市占率已達 3 成。

李軍旗在接受中國媒體《中國經營報》專訪時指出，在進行工業互聯網轉型的自身建設中，逐步選擇推進投入產出比較明顯的工段和產品，現在基本上已經進入中級階段，已經有出現比較好效果。

雖然朝工業互聯網的方向發展效益逐步顯現，但李軍旗認為，每個企業轉向工業互聯網，都必須從企業內部現況開始，去考量投入產出比，且不能一刀切，因為不同的產品類型、不同的區域具體情況都不一樣，要避免急功近利。

李軍旗指出，美國從 2012 年提出工業互聯網，德國 2013 年前後提出工業 4.0，中國也逐步提出來相關概念，工業互聯網現在類似於春秋戰國時代的百家爭鳴，大家都對工業互聯網充滿希望和期待，各自提出觀點，

不過，李軍旗強調，消費互聯網發展了 20 年、智能製造從過去的學術概念到現在也走過 30 年，因此指望工業互聯網在三五年內，就產生巨大的經濟效益，會是很難的事情。

而 2020 年世界互聯網大會 · 互聯網發展論壇將於 11 月 22-24 日，工業富聯也由「智慧製造 + 工業互聯網」雙輪驅動戰略出發，預計展出包括燈塔工廠、智慧製造軟硬整合解決方案、區域互聯網平臺、物聯智慧城市成果、全球頂尖的精密工具與刀具雲、柔性物流解決方案等多項最新發展。