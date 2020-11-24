指揮中心：COVAX售台新冠疫苗至少460萬劑 最快明年Q1到貨

國際新冠疫苗研發陸續傳出捷報，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (24) 日透露，台灣將透過 COVAX 平台購得 10%-50% 人口的疫苗量，以每人施打 2 劑來推算，我國至少可買到 460 萬劑疫苗，最快明年第 1 季到貨。

莊人祥指出，近期 COVAX (新冠疫苗全球取得機制) 已開出首波疫苗清單，提供阿斯特捷利康 (AstraZeneca)/ 牛津、輝瑞 / 德國 BNT 及賽諾菲 (Sanofi) 供台灣選擇，但現在並非選擇時機，決議 3 支疫苗都保留，視臨床試驗進度、效果、價格等條件做最後評估。

莊人祥說明，COVAX 以每劑 10.5 美元作為基準計算訂金，未來將依據選擇的疫苗售價，再補足差額給 COVAX，台灣最快明年第 1 季可以買到 10%-50% 人口的疫苗量，但出貨順序並不清楚。

若以台灣 2300 萬人推估，10% 人口量約 230 萬人，每人施打 2 劑，台灣至少能夠透過 COVAX 取得 460 萬劑疫苗，費用約為 4830 萬美元 (約合新台幣 14 億元)。

目前 COVAX 第一波可選擇 3 種疫苗，其中一家不論各國經濟水準，疫苗均一價，其餘兩家售價依各國經濟狀況等有高有低，台灣屬於定價較高的國家。

莊人祥指出，台灣預計採購 3000 萬劑疫苗，初步預算為 115.5 億元，未來若經費不足，仍可再爭取 52.8 億元。除了透過 COVAX 採購外，台灣也加速研發國產疫苗，並向國際大廠洽購，三管齊下。