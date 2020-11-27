友達獲UL 3600循環係數認證 全球面板業首例

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (27) 日表示，領先業界獲得全球首張面板業 UL 3600 循環係數認證肯定，為長期落實價值轉型的最佳實績，本次是以友達台中廠生產 24 吋桌上型顯示器為標的，達成企業層面綜效循環度 70%、產品層面循環度 50%、工廠循環度 91% 表現，是首次投入認證的面板產品。

友達表示，為符合資源永續再利用，秉持廢棄物處理優先以廠內製程再使用，其次為回收再利用，最終採焚化或掩埋途徑，達到循環效益，台中廠區工廠循環度達 91%，其中回收占比達 49%、再利用占比則為 25%。

友達進一步指出，首次將再生塑料導入產品應用，透過與供應商合作、多次認證規格測試，讓來自民生消費後的塑膠製品廢料 (PCR) 順利用於面板上，成功擴大廢塑料應用。

另一方面，友達也將待報廢瑕疵玻璃基板，經由清洗、檢驗等嚴謹程序後，導回製程使用成功降低廢棄物產生，提高循環度，也在產品材料選用上考慮回收性，讓產品層面循環度達到 50% 水準。

UL 3600 循環係數認證是以產品回收物含量與可回收性，以及工廠廢棄物處置狀況等資料，綜合評估企業循環度。