半導體漲風吹到NOR Flash 業者證實明年上半年逐季漲逾5%

半導體漲風吹到 NOR Flash,隨著 TWS 市場規模成長,智慧型手機 OLED 滲透率提升,推升 NOR Flash 晶片需求大幅拉升,加上中芯邏輯晶片客戶需求強勁,造成 NOR Flash 產能排擠,外資近期出具報告指出,明年上半年單季漲幅都達 5%,不過業者透露,漲幅高於超過此幅度,甚至上看 10%。

華邦電與旺宏對明年上半年皆樂觀看待,兩家公司皆指出,客戶為保供貨穩定,已不太議價、直接下單。

據悉,華邦電本季 NOR Flash 已漲價 7-9%,明年上半年價格持續看漲,而旺宏則指出,明年上半年價格仍未談妥,對於市場熱議明年上半年價格走勢正向看待。

另外,中芯遭美國列為黑名單,雖然衝擊不如先前實體清單劇烈,不過美國供應商要供貨給中芯,須依照美國出口管制條例許可,將間接造成中芯產出與供貨難度增加。

也有業者表示,中芯受惠邏輯晶片客戶需求暢旺,甚至電源管理晶片客戶直接用漲價要產能,中芯已在本季調配分配,將較多產能挪移給邏輯相關晶片使用,相對擠壓 NOR Flash 大客戶產能占比,造成 NOR Flash 供應吃緊。

蘋果今年 iPhone 12 系列新機,為首次全系列機種均採用 OLED 螢幕,加上非蘋陣營新機種也紛紛推出採用 OLED 面板新機種,帶動 OLED 面板外掛 NOR Flash(編碼型快閃記憶體) 晶片需求大增。

另一方面,TWS (真無線藍牙) 耳機近年需求大爆發,除蘋果外,Sony、BOSE、Beats,及手機品牌廠三星、華為,紛紛推出自家 TWS 耳機,且新一代 TWS 耳機支援藍牙 5.0 及主動降噪功能,每支耳機都需搭載 NOR Flash 晶片協助運算。

隨著 TWS 耳機出貨放量,智慧型手機導入 OLED 面板,今年以來 NOR Flash 需求大增,但記憶體廠仍未開出新產能,第三季就已供給吃緊,到了第四季時已有業者漲價,反映供需吃緊的狀態。