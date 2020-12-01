〈陸股盤後〉金融股帶頭衝 上證創34個月新高

周二 (1 日)A 股三大指數開平走高，民間公布的經濟數據顯示 11 月份中國 PMI 創下十年新高，經濟復甦動能強勁，刺激景氣相關類股出現落後補漲行情，今年走勢相對較弱的金融類股一支獨秀，帶領指數衝高。

上證一口氣突破 3400 點關卡，並創下 2018 年 2 月初以來收盤高點，而外資買超逾百億人民幣也為指數上漲提供另一個助力。

盤面上，各類股大多走揚，銀行、券商、保險等金融股大漲；電力、園林工程、化肥、白酒、造船等表現相對低迷。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 1.77%，報 3451.94 點；深證成指上漲 1.9%，報 13930.37 點；創業板指上漲 2.53%，報 2698.44 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 8649 億元，較前一個交易日下滑 9%。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 162.94 億元，其中滬股通買超人民幣 100.5 億元，深股通買超人民幣 62.44 億元。北向資金已連續 4 個交易日買超，合計買超金額近人民幣 300 億元。

產業消息

中國證監主席易會滿提出在「十四五」期間，提高直接融資比重六大重點，包含全面實行股票發行註冊制、增強直接融資包容性等。證券類股應聲飆漲，國盛金控、華創陽安均漲停，招商證券狂飆 9.1%、華鑫股份跳漲 5.3%、光大證券勁揚 3.8%、中信證券大漲 3.3%。

隨著中國經濟不斷好轉，這個趨勢有機會延續到 2021 年，而銀行將受惠於基本面的改善而有所表現，青島銀行、西安銀行、紫金銀行、廈門銀行紛紛漲停，興業銀行上漲 2.8%。

中國主流車廠加速電動車推出時程，有競爭力的車款將密集推出，可望刺激新能源汽車產業持續高成長，長安汽車、亞星客車雙雙漲停、曙光股份大漲 7.9%、宇通客車勁揚 7.4%。

法人觀點

廣州萬隆表示目前大盤多頭格局不再局限新能源汽車等族群，無論是 OLED、區塊鏈，或是網路遊戲，都呈現多頭走勢。整體來看，金融、上證 50 是多頭領頭羊，投資人可以留意這波落後補漲類股。

