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日經專欄作家皮塞克：中企掀違約潮 中國面臨「雷曼時刻」

鉅亨網編譯余曉惠
日經專欄作家皮塞克：中企掀違約潮 中國面臨「雷曼時刻」 (圖:AFP)
日經專欄作家皮塞克：中企掀違約潮 中國面臨「雷曼時刻」 (圖:AFP)
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2020 年進入尾聲，中國國營事業卻在最糟糕的時刻屢次發生違約事件，日經專欄作家皮塞克 (William Pesek) 表示，中國或許面臨「雷曼時刻」，也就是單一事件演變成系統性風險。

皮塞克表示，根據滙豐 (HSBC) 調查 39 國 10400 家企業的報告，受訪者認為，中國已經成為亞太地區最大的外國市場、躍居許多企業最大的貿易對象 (以 29% 領先美國的 28%)。川普推行的制裁和干預非但沒有讓跨國企業與中國脫鉤，反而促使企業尋找方法，將生產分散在中國周遭地區，顯示疫情加速了川普上台前的轉變。

但滙豐的報告也暴露了中國經濟基礎的裂縫，皮塞克表示，最近多起違約事件，一部分肇因於川普的貿易戰，和美國大力打壓中國國企；川普和 COVID-19 疫情真正做到的，是揭開中國共產黨 10 多年來不斷惡化的瘡疤。

皮塞克表示，滙豐的報告呼應了多年來唱空中國的避險基金大老：中國企業的雷曼時刻到來。2010 年，Kynikos Associates 的查諾斯 (Jim Chanos) 主張中國站在「通往地獄的跑步機上」；Kayman Capital 的巴斯 (Kyle Bass) 長期做空人民幣，儘管他在 2019 年上半年結束了四年來苦無結果的長征。

著有「手術台上的日本：成長停滯、債台高築，走不動的巨大怪物」的皮塞克說，在 1990 年代日本經濟泡沫化之前，少有人料到這個亞洲經濟巨擘會崩潰。每個工業化國家如果發生信貸和債務過剩，就算沒有倒下，也會步履蹣跚。

在永城煤電 11 月上旬爆出違約之前，許多投資人從未聽過這家公司，但從那時起中國迅速累積數十億美元的未償還債務，儼然成為「礦坑裡的金絲雀」，紫光集團、華晨汽車加劇了原本就已經狂烈的債市拋售潮，並且讓投資人開始關注恆大集團 (3333-HK) 的財務體質—這家全球負債最多的地產開發商帳上有 1200 億美元債務。

拜登應保持警惕

皮塞克表示，假如川普把中芯 (0981-HK) 加入中企制裁名單、或是中石油等巨頭稍有閃失，中國情況可能更糟，但追根究柢川普只是扮演火上加油的角色，並非始作俑者；美國總統當選人拜登必須對中國的總經故事保持警戒，無論是「中國製造 2025」還是「一帶一路」。自 2008 年以來，習政府倚賴債務和信貸、而非結構升級帶動經濟成長，用公共資金掩蓋裂縫。

最近最引人注目的，莫過於北京對科技公司加強監管。螞蟻集團預定開展的史上最大 IPO 案硬生生喊卡，但真正需要嚴厲取締的對象其實是國營企業。

皮塞克表示，中國國營企業究竟將帶領中國走入、還是避開雷曼時刻仍是值得討論的問題，但如果習政府不加速修復總體經濟，唱空中國的查諾斯等人或許等到了他們想要的答案。

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