仲琦數據機2022年出貨量估破千萬台 市占坐三望二

數據機大廠仲琦 (2419-TW) 董事長鄭炎為指出，越南廠年底月產能 50 萬台滿載，加計台灣廠、預計 2022 年可望突破千萬台的目標，在全球市占坐三望二。

仲琦越南新廠在今年 7 月投產，鄭炎為表示，目前加上蘇州及台灣廠，公司整體月產能已來到 80-90 萬台，明年上半年現有蘇州廠的 SMT 線也會相繼整併至越南，整體月產能有機會上看 120 萬台。

鄭炎為指出，仲琦一年出貨量約 600 萬台，相較全球數據機出貨量 4000-5000 萬台，目前排名第三、第四，不過，隨著在手訂單增長，加上越南廠產能持續攀升、生產優勢顯現下，預計 2022 年出貨量可望突破千萬台，屆時公司在全球市占率將坐三望二。

據了解，目前全球數據機前二大廠商是前幾年合併了 Motorola cable modem 的美商 Arris，以及前年合併了 Cisco cable modem 的法國 Technicolor。

仲琦在美系有線電視系統業者 (MSO) 大客戶訂單挹注下，能見度已經看到明年下半年，日前公告 11 月營收 12.41 億元，月增 61.7%、年增 82.7%，改寫單月新高，公司也預告第四季將會寫下單季新高，累計前 11 月營收 90.12 億元，年減 4.5%。