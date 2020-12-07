全宇-KY續爭取標案 拚明、後年營運重回成長

全宇生技 - KY(4148-TW) 今 (7) 日舉行法說會，董事長彭士豪表示，旗下兩項產品將持續爭取大型標案，水稻微生物產品動能將延續至明年、複合肥料原物料油棕價格持續走揚，將爭取更多客戶訂單，拚明、後年營運重回成長軌道。

全宇前 3 季生物複合肥料占營收比重 55%、化學複合肥料占 25%、化學單質肥料占 11% 及微生物產品占 9%。

微生物產品方面，彭士豪指出，微生物開發出水稻微生物產品，該產品與其他產品優勢在於可溶於水進行施肥，帶動水稻平均產量提升 12%，因此在馬來西亞內產不足情況下，獲得政府兩年訂單，每年約可貢獻馬幣幾百萬元 (約新台幣逾 600 萬元)。

彭士豪表示，由於微生物產品毛利率較高，除爭取政府標案外，也將持續拓展大型客戶，惟短期營收比重難以大幅增加，但長期來看，微生物產品仍是農業肥料趨勢，營運可期。

複合肥料部分，彭士豪指出，由於今年複合肥料上游原料油棕價格攀升，加上馬來西亞政治不穩定及新冠疫情衝擊，導致今年營運下滑，不過隨著油棕價格走揚，加上新客戶加入，明年營運有信心成長。

整體來看，全宇目前主要佈局西馬地區，在微生物產品、複合肥料擴大布局下，拚 2022 年後，市場從西馬拓展至東馬及台灣，營運重回成長軌道。

其他地區部分，彭士豪表示，近年積極布局印尼市場，目前是從馬來西亞廠生產、出貨，為爭取當地政府標案，可自產自銷，已在印尼設立新廠，初步規劃 5 萬噸產能，且產線均全數到位，惟受到疫情影響無法啟動投產。

全宇 11 月營收 1.96 億元，月增 19.47%、年增 55.86%；前 11 月營收 14.44 億元，年減 13.48%。