記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 66.75 億元,月減 2.76%,年增 64.52%;前 11 月累計營收 446.97 億元,年增 20.53%。華邦電也公告 10 月自結數,稅後純益 5800 萬元,年增 18.6%,每股純益 0.02 元。

華邦電今年拿下 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片大單,隨著 iPhone 12 系列新機開賣,OLED 面板需求拉貨動能強,加上部分客戶預先備庫存,帶動 NOR Flash 產能供給吃緊。據悉,華邦電本季 NOR Flash 已漲價 7-9%,明年上半年價格持續看漲。

另一方面,市場傳出,利基型 DRAM 價格已從 10 月開始漲價,華邦電漲幅傳也達到雙位數。業界並看好,在供需缺口未能緩解下,明年上半年漲幅可望進一步擴大。