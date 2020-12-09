口徑一致 標爾及惠譽對中國經濟前景按讚

周三 (9 日) 港媒報導指出國際兩大信評機構標準普爾及惠譽均認為中國經濟在明年有機會進一步復甦。標準普爾認為明年中國經濟復甦趨勢將持續，但因為中國政府已經開始採取緊縮政策，因此經濟成長幅度可能受限。不過相對而言惠譽更看好明年中國經濟成長，將明年中國 GDP 成長預測由 7.7% 上修至 8%。

標準普爾全球亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 認為，中國及部分地區經濟已回復到、甚至略優於疫情前水準。他預期中國明年經濟將成長 7%，且認為中國政府會緊縮財政及其他總體政策，因目前跡象顯示已開始慢慢緊縮。

Shaun Roache 預估疫苗會在明年下半年全球廣泛分送，使得有足夠人數可獲得疫苗，同時結合有自然免疫的已確診人士，全球大部分經濟活動可望在明年底前恢復。

他強調美國新政府明顯是中美關係在未來 12 個月升溫的主要風險，目前未見中美金融經濟關係有明顯轉變，但預計美國會以更多邊及可預測的方式與各國互動，並深化貿易協議，預計美國會重返跨太平洋夥伴協定 (CPTPP)，相關貿易協議會落實環保及勞工標準等。

(圖片: AFP)

另一方面惠譽認為，全球經濟將從 2021 年中期開始復甦，同時將中國 GDP 成長從 7.7% 上調至 8%。

對於上調中國經濟成長，惠譽表示中國經濟復甦將更平衡，很多經濟活動指標已回到疫情前水準，預計隨著中國當局對經濟復甦的可持續性越來越有信心、多個經濟體疫苗即將推出，中國財政和信貸政策將走向正常化，並預計會進一步強調「雙循環」政策。

不過惠譽也認為中美間地緣政治摩擦可能會持續，但預期美國新任總統拜登會避免進一步的貿易緊張局勢升級，而尋求更為多邊的策略。

